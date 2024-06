Zemřel novinář Černý. Oblíbenému komentátorovi a předsedovi Syndikátu novinářů bylo 73 let

Zemřel novinář Adam Černý, bylo mu 73 let. Informoval o tom Syndikát novinářů, jehož byl Černý 18 let předsedou. Černý dlouhá léta působil jako komentátor deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny. Byl taky pravidelným hostem pořadů Českého rozhlasu Plus Jak to vidí... a Názory a argumenty. V roce 2006 získal Cenu Ferdinanda Peroutky.

Praha 23:03 29. června 2024