Chci v Praze bojovat za Jesenicko, říká Kalous z hnutí ANO a skládá funkci starosty

Starosta Jeseníku Adam Kalous (ANO) rezignuje na konci února na funkci starosty. Důvodem je to, že byl na podzim zvolen poslancem a práci ve sněmovně chce věnovat veškerý čas. Kalous své zastoupení na obou postech dlouho zvažoval. Funkci prvního muže radnice opustí k 28. únoru, stojí v jeho tiskovém prohlášení. Z nově zvolených poslanců je v Olomouckém kraji jediný, který druhou funkci v čele samosprávy kvůli svému zvolení opustil. Jeseník 18:25 19. února 2018

„Před volbami jsem jasně deklaroval, že v případě zvolení do sněmovny nebudu trvat na setrvání ve funkci starosty. Poté, co mě na podzim loňského roku občané zvolili poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsem následné kroky pečlivě zvažoval. Během uplynulých třech měsíců jsem došel k závěru, že musím našemu regionu pomáhat v maximální možné šíři na centrální úrovni,“ uvedl Kalous.

Podotkl, že regionu taková podpora dlouho chyběla. „Musím využít příležitost pro nás všechny a bojovat za Jesenicko v Praze. Chci se tam angažovat v největší možné míře a věnovat tomu všechen svůj čas,“ doplnil.

Hejtmani, radní i náměstkyně. Poslanci z ANO i přes nelibost vedení hnutí dál kumulují funkce Číst článek

Jako poslanec hodlá prosazovat věci týkající se regionu. Uvedl, že je místopředsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což mu umožní otevírat dveře úřadů, které dříve byly pro Jeseník nedobytné. Zároveň je členem výboru pro evropské záležitosti, ve kterém se může zasazovat o lepší život v odloučených lokalitách a znevýhodněných oblastech v celém Česku, které mají podobné problémy jako jesenický region. „Další práce mě pak čeká ve dvou stálých sněmovních komisích,“ doplnil Kalous.

Šestatřicetiletý starosta byl ve volbách do Poslanecké sněmovny na čtvrtém místě kandidátky. Svůj odchod z funkce starosty zvažoval poté, co vedení hnutí ANO vyzvalo nově zvolené poslance, aby nekumulovali funkce. Kalous tehdy uvedl, že podle něj výzva mířila především na hejtmany. V Olomouckém kraji je to případ hejtmana a poslance Ladislava Oklešťka, který však v čele kraje zůstal.