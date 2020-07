Odměny za dobu koronaviru dostanou všichni zdravotníci. Stát to přijde zhruba na deset miliard

Odměny za dobu epidemie covidu-19 by měli dostat všichni zdravotníci, kteří byli v té době v nemocnicích a pracovali na plný úvazek, ne jen ti starající se přímo o nakažené novým typem koronaviru. Shodli se na tom v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se zástupci zdravotnických odborů. Praha 9:38 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na snímku s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a epidemiologem Romanem Prymulou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stát by to mohlo vyjít zhruba na deset miliard korun, řekl novinářům po jednání Vojtěch. Dotační titul by měl jeho úřad připravit nejlépe do konce července, doplnil Babiš. Jednat o tom budou s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové by zdravotníci, kteří pečovali o pacienty s onemocněním covid-19, měli dostat mimořádné odměny ve výši 40 tisíc korun.

Zaměstnanci, kteří ošetřovali pacienty, aniž věděli, zda je nakažený, nebo ne, by měli mít nárok na odměnu maximálně 30 tisíc korun, ostatní by pak měli obdržet maximálně 10 tisíc korun.

„Musíme vycizelovat technické parametry, kolika lidí by se to týkalo, aby to bylo skutečně u těch zdravotníků, kteří byli v té době v nemocnicích, pracovali na plný úvazek. O tom ještě musíme vést debatu i s odbory, o těch skutečných číslech lidí, kterých by se to týkalo. Pokud bude shoda s ministerstvem financí, dotační program připravíme,“ řekl Vojtěch.

Připomněl, že ve Sněmovně jsou připraveny pozměňovací návrhy KSČM k vládní rozpočtové novele, které mimo jiné mají přiřknout z rozpočtové rezervy 500 milionů korun na odměny zdravotníků v sociálních službách a 1,25 miliardy pro zdravotníky v nemocnicích. „Ta částka by se tedy tím pádem musela zvýšit tak, jak jsme se v úterý dohodli, aby šla napříč všemi zdravotníky, kteří byli v té době v nemocnicích a pracovali,“ dodal ministr.

„Všechno bude záležet na tom, kolik hodin zaměstnanci v jednotlivých nemocnicích odpracovali. Dotační titul se bude skládat z toho, jak skutečně péči v nemocnicích poskytovali nebo jestli zabezpečovali jednotlivé provozy v nemocnicích,“ řekla novinářům Žitníková. „Dotkne se to jak zdravotnického, tak provozního personálu,“ dodala.

„Všichni, kteří v té době pracovali v nemocnicích, něco dostanou,“ doplnil Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů.

Podle Babiše jde o obdobu toho, jak byly vyřešeny odměny pro pracovníky v sociálních službách. Těm vláda schválila odměny za práci v době epidemie v květnu, podle druhu činnosti a rizika nákazy by měli získat 40 tisíc, 20 tisíc a 10 tisíc korun za měsíc. Celkem na to kabinet vyčlenil 5,2 miliardy.

Vojtěch připomněl, že od 1. července platí kompenzační vyhláška, která mění letošní úhrady pojišťoven za zdravotní péči. Má zohlednit výpadek péče od března do května a zároveň kompenzovat vyšší náklady, které měly nemocnice s péčí o pacienty s covidem-19, část peněz přidává také na odměny zdravotníků v první linii. Na zdravotní péči vyhláška počítá s 354 miliardami korun, původně bylo pro letošní rok schváleno 346 miliard.