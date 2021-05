Vojtěch: Kontroly v restauracích budou častější, potvrzení host může poskytnout i elektronicky

Od pondělí se znovu otevírají i vnitřní prostory restaurací, hostě se musí prokázat potvrzením o testu, očkování či prodělání nemoci covid-19. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že opatření porušila přibližně desetina lidí. Kontroly hygieniků tak posílí. „Sankce jsou v řádu deseti tisíc korun, maximální sankce pro provozovatele je až tři miliony korun,“ řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Praha 9:23 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že při neuposlechnutí kontroly následuje případně správní řízení či udělení pokuty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budou ty kontroly častější, nebo dokonce plošné?

Kontroly by měly být častější. Pokud dochází k poměrně výraznému rozvolnění, tak je jasné, že to musí být provázáno i s kontrolami dodržování základních protiepidemických opatření, aby nedošlo s rozvolněním k zásadnímu zhoršení epidemické situace.

Jak budou probíhat kontroly hygieniků v restauracích? Poslechněte si rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO)

Antigenní test nesmí být starší 72 hodin, PCR vystačí na týden, potvrzení o očkování může test nahradit tři týdny po první dávce. V restauraci se jde ale prokázat i samotestem. Jak přesně? Je třeba ukázat výsledek přímo na té testovací sadě nebo stačí nějaké čestné prohlášení?

Stačí čestné prohlášení, že se člověk testoval ve škole nebo u zaměstnavatele v rámci samotestování.

A když jsem si udělal sám samotest, který si někde koupím?

S tím se nepočítá. Samotesty většinou nejsou takto k dispozici, ale počítá se s tím, že když je testování v rámci zaměstnavatele a školského zařízení, je nutné mít potvrzení či čestné prohlášení, že člověk test absolvovat.

Je potřeba mít potvrzení o bezinfekčnosti fyzicky u sebe v papírové formě, nebo jej můžeme mít vyfocené v mobilu?

Uznává se možnost mít i potvrzení vyfocené v mobilu. To je něco, co je akceptovatelné.

Z některých testovacích míst chodí jen textové zprávy nebo e-maily. Jsou i ty pro kontrolu dostatečné?

Ano, pokud člověk má SMS zprávu, která potvrzuje, že je negativní, je to pro případnou kontrolu validní informace.

Odmítnutí kontroly

Některé kontroly se podle deníku Mf Dnes setkaly s praxí, že se s nimi host nebavil a odkazoval se na část zákona, podle něhož může výpověď odmítnout, pokud by blízké osobě způsobil trestní stíhání nebo právní delikt. Jak se s tím mají hygienici vypořádat?

O těchto informacích jsem zatím neslyšel. Pravdou je, že pokud je člověk kontrolován, měl by dodržet svou povinnost. Pokud se takto brání a snaží se kontrolu obejít, hygiena s ním může vést správní řízení, kde by se dokládaly jednotlivé okolnosti. To není úplně rozumné. Poprosil bych všechny spoluobčany, aby k tomu přistoupili zodpovědně. Děláme to proto, abychom situaci zvládli. Nemohu vyloučit, že se někdo bude snažit kontrolu bojkotovat, ale pro celkovou situaci to není rozumné.

Rozumné ne, ale zmíněný paragraf je v tomto směru jasný.

Je to pravda. Ale hygiena pak může vést správní řízení a tam pak probíhá nějaké dokazování, a další okolnosti spojené s řízením, pokud člověk na místě nehodlá jakkoli spolupracovat.

Jaké sankce hrozí tomu, kdo se neprokáže?

Sankce jsou spíše o tom, že člověk v rámci správního řízení nebude schopen toto doložit. Jsou v řádu deseti tisíc korun, maximální sankce pro provozovatele je až tři miliony korun.

V pátek jste oznámili, že na divadelní představení samotesty stačit nebudou a je třeba mít testy z oficiálního testovacího místa. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) to ale kulturu oproti restauracím diskriminuje. Domluvili jste se spolu na kompromisu?

Není to úplně takto, jak je to prezentováno. Před mým nástupem bylo domluveno, že v kultuře bude umožněno samotestování na místě kulturní akce. Pokud se akce organizuje, je možné, aby bylo na místě samotestování. To platí a je to součástí mimořádného opatření.