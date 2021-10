Situace se dramaticky zhoršuje, máme tu epidemii neočkovaných, řekl Vojtěch

Epidemie koronaviru v Česku republice sleduje rizikový scénář, nákaza se šíří hlavně mezi neočkovanou dospělou populací. Na úterní tiskové konferenci k vývoji epidemické situace to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Upozornil, že cestou ke zrušení veškerých opatření je právě zvýšení podílu populace s vakcinací. Praha 10:16 26. 10. 2021 (Aktualizováno: 10:44 26. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch zdůraznil, že nákaza se aktuálně šíří hlavně mezi neočkovanou populací | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Epidemie se stala epidemií neočkovaných,“ uvedl ministr na úvod úterní tiskové konference. Naopak poděkoval těm, kteří očkování proti covidu-19 již podstoupili, zájem o vakcinaci se v posledních dnech zvyšuje.

Právě mezi neočkovanými se nákaza podle Vojtěcha šíří aktuálně nejrychleji. Těch, kteří nejsou neočkovaní a covid-19 neprodělali, je v Česku přibližně třetina dospělé populace.

„Většina těch, kteří jsou hospitalizovaní, jsou rovněž neočkovaní. Kdybychom zvýšili počty očkovaných, tak bychom mohli v zásadě hned zrušit opatření a šli bychom dělat nějakou práci, která by nás bavila mnohem více,“ řekl Vojtěch.

Nákaza se podle něj šíří hlavně v mladších a středních věkových skupinách, tedy mezi lidmi mezi 20 a 49 lety. Už tak nejde pouze o seniorní populaci, upozornil Vojtěch.

Za riziko Vojtěch označil i lokální proočkovanost - ta je momentálně nejnižší v Moravskoslezském kraji, který je z pohledu epidemie aktuálně nejzatíženějším regionem. „Prosím ty, kdo očkování odkládají, aby ho už neodkládali ani o den,“ dodal Vojtěch.

„Kdybychom byli hypoteticky stoprocentně naočkováni, byli bychom maximálně na třetině čísel. V nemocnicích by byly nesmírně malé počty pacientů a do budoucna by nehrozilo zahlcení lůžkové péče,“ navázal ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Nárůst hospitalizací

V nemocnici je s covidem-19 aktuálně 1055 hospitalizovaných, 158 z nich leží na jednotkách intenzivní péče. Na umělé plicní ventilaci je k úternímu ránu 75 pacientů. „Je tu riziko, že vzhledem k neproočkované seniorní populaci mohou čísla stoupat dál,“ uvedl Dušek.

V současném scénáři se může množství hospitalizovaných dostat i na dvojnásobek, zátěž v nemocnicích však podle Duška neroste jako minulý podzim.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martna Koziar Vašáková zdůraznila, že na covid-19 zatím neexistuje lék, proto jedinou možností zůstává prevence a očkování. „Nepřítelem je virus, nikoli ministerstvo zdravotnictví nebo konspirace,“ uvedla.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na tiskové konferenci pouze potvrdila, že vláda obdržela návrh mimořádného opatření k preventivnímu testování dětí ve školách. Podmínkou je 300 nakažených na 100 tisíc obyvatel. První fáze jsou plánované 1. a 8. listopadu v osmi okresech - jde o České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. O dalších bude případně rozhodnuto ke konci každého týdne po vyhodnocení dat.

Neočkovaní učitelé navíc budou muset při vyučování respirátory, povinnost ochrany dýchacích cest se naopak již nevztahuje na osoby, které pečují o děti v dětských skupinách.

Pokračovat budou i kontroly opatření ze strany hygieniků. Svrčinová upřesnila, že pro tento úkol vyčlenila přibližně tisíc pracovníků. Ti však chodí po dvou, podle ní jsou totiž často „nevybíravým způsobem napadáni“.

