Vojtěch: Zrušením hrazených testů od září říkáme, že je tady očkování. A my ho jednoznačně preferujeme

Ministerstvo zdravotnictví od září plánuje ukončit bezplatné preventivní testy na koronavirus. Důvodem je dlouhodobá neudržitelnost financování z veřejného pojištění a také snaha motivovat více lidí k očkování, které je už dnes dobře dostupné každému zájemci. „Počítáme s výjimkami pro ty, kteří se z objektivních důvodů očkovat nemohou,“ ujišťuje šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Praha 22:23 14. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch ujišťuje, že indikované testy budou nadále hrazeny z pojištění | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Až na tyto výjimky si nicméně občané České republiky od září budou muset testování hradit. „Nejde ale o indikované testy, ty budou samozřejmě nadále hrazeny z pojištění,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus ministr s odkazem na testy, ke kterým pacienty posílá přímo lékař.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vojtěch: Indikované testy budou dále zdarma a počítáme s výjimkami pro ty, kteří se očkovat nemohou

Tímto krokem chce vláda lidi motivovat k tomu, aby se nechali naočkovat. „Říkáme tím, že je zde očkování a my ho jednoznačně preferujeme jako řešení celé situace. Je na tom všeobecná odborná shoda a lidé by se prostě měli dát naočkovat.“

Ten, koho se přesvědčit nepodaří, si zkrátka bude muset za test ke vstupu na kulturní akci nebo za účelem cestování hradit sám, dodává ministr.

Ještě striktněji by k věci přistoupil imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd: „Kdyby bylo po mém, tak bych zařídil, aby očkování bylo povinné, protože to je skutečně v celospolečenském zájmu. Ale v atmosféře naší superliberální společnosti, kdy by po tom hned skočili právníci, to asi bohužel není realistické.“

Obavy o to, co projde před soudem, má prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák:

„Byl bych velice rád, aby ministerstvo zdravotnictví neprohrálo svůj souboj s Nejvyšším správním soudem, který jim jedno opatření za druhým ruší. Je to velmi citlivá věc, protože se musí najít správná rovnováha a nemělo by se to týkat lidí, kteří očkováni být nemohou a těch jsou desetitisíce.“

Miliarda korun měsíčně

O neudržitelnosti financování bezplatných preventivních testů hovoří zástupci pojišťoven. „Všechny zdravotní pojišťovny řeší náklady na testování, které jsou vysoké a jsou samozřejmě nad rámec běžně hrazených zdravotnických úkonů,“ říká náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, člen Rady vlády pro zdravotní rizika David Šmehlík.

A uvádí i konkrétní čísla: „Měsíčně s náklady za testování pohybují kolem miliardy korun. Není to tak, že bychom se testování bránili, jen vedeme diskusi o těch nákladech.“

Ve školách by se minimálně trojí testování mělo odehrát, další pak bude otázkou záchytu z prvních dnech školního roku. Zda se od září obnoví hrazené testování i v zaměstnání, je zatím tématem diskusí se zdravotními pojišťovnami, říká ministr Vojtěch.

Janetta Němcová

@janetta_r Vojtěch - testování ve školách proběhne 1./2.9., 6.9. a 9.9. Děti, které to odmítnou, se budou moct zůčastnit výuky, ale budou muset mít celou dobu ochranu úst a nosu, MŠMT také doporučí školám vyhradit pro ně místnost na jídlo a sociálky. Víc na @Radiožurnál a @iROZHLAS.cz 5 14

A zdůrazňuje, že dosavadní hrazené testy měly představovat alternativu k nedostupnému očkování. Vakcín je ale už dostatek pro všechny zájemce.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Lukáše Matošky.