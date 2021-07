Ministr Vojtěch: Hlavní hygieničkou se stane Pavla Svrčinová, od srpna bude možné legálně tančit

Hlavní hygieničkou bude od úterý Pavla Svrčinová, která je nyní pověřená výkonem této funkce. Rozhodla o tom v pondělí vláda, po jednání to na tiskové konferenci novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Představil také chystané změny některých protikoronavirových opatření. Od 1. srpna mohou lidé například legálně tančit. Podmínkou je předložení potvrzení o očkování, testu či prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech. Praha 18:02 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rozhodli jsme se od prvního srpna přijmout další rozvolňovací balíček,“ oznámil v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mění se také pravidla pro hromadné kulturní a sportovní akce. Od neděle 1. srpna bude moci být na těchto akcích až 7000 lidí venku a 3000 osob uvnitř. U stojících diváků se zmenší povinné rozestupy. Aktuálně platí nutnost čtyř metrů čtverečních na osobu, od srpna to budou dva metry čtvereční.

Na zápasy první a druhé fotbalové ligy se už ale od nové sezony zvýšil povolený počet diváků na stadionech. Ty s kapacitou do 5000 míst mohou být plně obsazené. Do hledišť s kapacitou od 5000 do 10 000 může maximálně 5000 fanoušků, stadiony pro 10 000 příznivců a více mohou kluby za dodržení rozestupu nejméně jednoho sedadla obsadit až z poloviny.

Bazény nebudou muset nově dodržovat zaplnění kapacity do 75 procent. „Od 1. srpna bude možné využívat plnou kapacitu. Samozřejmě to platí jen pro osoby, které se prokážou „OTN“, tedy očkováním, testem či proděláním nemoci,“ popsal nově přijatá opatření Vojtěch.

‚Stagnující situace.‘

Ve vnitřních prostorách v současné době podle Vojtěcha platí omezení jednoho návštěvníka na deset metrů čtverečních plochy. Tento limit bude nadále zachován, ale provozovatel si bude moci vybrat, zda pro něj není výhodnější naplnit kapacitu na 75 procent.

Pro skupiny sportovců při přípravě se ruší omezení počtu osob. Původně to bylo 50 osob, nyní se již sportovci mohou připravovat bez omezení. Povinné rozestupy se pro ně mění ze dvou metrů čtverečních na jeden.

Na základě doporučení Legislativní rady vlády České republiky zaniká pro poskytovatele služeb povinnost kontrolovat příznaky onemocnění covid-19. „Nyní je to odpovědnost občana, který by neměl žádných služeb využívat, pokud jakékoliv příznaky onemocnění vykazuje,“ řekl na konferenci Vojtěch. Kontrola „OTN“ se nadále vyžaduje.

Vláda k úpravám opatření podle Vojtěcha přistoupila na základě toho, že epidemická situace je stagnující, do jisté míry se podle něj možná zlepšuje. „Nepozorujeme žádné zásadní negativní aspekty, ať jsou to počty pozitivních případů nebo počty hospitalizací,“ uvedl.