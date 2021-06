Vojtěch nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. ‚Politika není úplně pro mě,‘ říká

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se neobjeví na kandidátce hnutí ANO pro podzimní sněmovní volby. Po říjnu by tak chtěl skončit v politice. Uvedl to v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Jestli se následně přesune jako velvyslanec do Finska, zatím odmítl komentovat. Praha 8:42 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce na podzim skončit v politice | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Skutečně to mám nastaveno tak, že tady budu do voleb. Nejsem ani na žádné kandidátce,“ řekl Vojtěch v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Své rozhodnutí již také podle svých slov sdělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Vojtěch: Jsem spokojený se zájmem mladých o očkování. Na covidpasy je Česko připravené Číst článek

Ministr zdravotnictví své rozhodnutí vysvětluje tak, že politické prostředí pro sebe nepovažuje za nejvhodnější a další roky v něm trávit nechce.

„Mě práce ve zdravotnictví baví, ale politika je z mého pohledu prostředí, které není úplně pro mě. Tím neříkám, že je politika dobrá či špatná, ale každý člověk se cítí dobře někde jinde,“ vysvětluje s tím, že této zkušenosti nelituje.

Přesun do Finska?

Svůj návrat na resort tak podmínil tím, že se bude jednat pouze o dočasný návrat. Co bude následovat po říjnu, zatím nechce komentovat - včetně jeho přesunu na pozici velvyslance do Finka, o kterém již v únoru informoval server Seznam Zprávy. „Není to uzavřená věc. Nijak ji neřeším,“ dodal.

Vojtěch je s pozicí velvyslance ve Finsku spojován od poloviny února, souhlas následně dostal jak od vlády, tak i od prezidenta republiky. Jak serveru iROZHLAS.cz potvrdilo v květnu ministerstvo zahraničí, tzv. agrément dala už i hostitelská země, tedy Finsko. Konečné rozhodnutí o odjezdu Vojtěcha do Skandinávie se má rozhodnout na přelomu srpna a září.