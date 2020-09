‚Chci dát prostor pro řešení epidemie.‘ Ministr Vojtěch rezignoval na funkci ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí ráno na tiskové konferenci oznámil, že odstupuje z funkce. Během projevu připomněl, co se mu během jeho funkce podařilo prosadit, mezi to patří například reforma psychiatrické péče. „Svou rezignaci jsem už dal premiérovi. Chci tím dát prostor pro řešení epidemie koronaviru, která nás ještě bude nějaký čas provázet,“ dodal. Aktualizujeme Praha 8:09 21. 9. 2020 (Aktualizováno: 8:28 21. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Covid řešíme už devátý měsíc. Myslím si, že jsme se všemi kolegy ve dne v noci dělali maximum, abychom uchránili naše občany před nákazou. Dovolím si tvrdit, že jsme první vlnu zvládli velmi dobře,“ řekl během pondělního projevu. „Byla to obohacující zkušenost a myslím si, že se svým týmem se nemám za co stydět,“ dodal.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ihned po Vojtěchově projevu ve vysílání České televize oznámil, že o jeho odchodu nevěděl.

„Z toho, co jsem se dozvěděl včera večer (v neděli – pozn. red.) se to dalo odhadnout. Každopádně jeho rozhodnutí respektuji, chci mu poděkovat za spolupráci v minulých letech a teď je to na panu premiérovi. Měl by rychle přijít se jménem jeho nástupce,“ okomentoval dění Hamáček.

„Bylo evidentní, že ministerstvo potřebovalo nový impulz, ale to je politika,“ dodal

Ministrovi v demisi poděkoval za jeho práci v resortu také premiér Babiš. „Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví,“ napsal na facebook. Doplnil, že první vlnu koronaviru zvládl Vojtěch „neuvěřitelně" a udělal „na ministerstvu více práce něž většina jeho předchůdců“.

Koronavirus v Česku

Během neděle se koronavirem nakazilo 985 lidí. Zároveň v pondělí začínají platit nová mimořádná opatření. V Praze, Středočeském kraji, na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku se vrací povinnost nosit roušky na venkovní akce pro více než 100 lidí. V hlavním městě zároveň mají vysoké školy vyučovat jen na dálku.

Kvůli pomoci hygienikům by v pondělí měl podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kabinet diskutovat o spuštění tzv. sebereportování, při kterém bude moci pozitivně testovaný člověk na covid-19 vyplnit webový formulář s informacemi o svých kontaktech.

Dalším tématem diskuse budou další opatření proti šíření koronaviru nebo problematika kurzarbeitu.

Pokud ministerstvo zdravotnictví dospěje k názoru, že jsou nutná plošná opatření přesahující jeho pravomoci ze zákona o ochraně veřejného zdraví, mohlo by podle Babiše přijít s návrhem vyhlásit nouzový stav. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není nouzový stav nejbližších dnech „na stole“.

Vláda také na pondělním zasedání obnoví činnost Ústředního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v posledních týdnech odmítal návrhy ČSSD a opozice na jeho svolání, v pátek ale změnil názor po výzvě Asociace krajů. Dostatečně podle něj totiž nefunguje komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji.

V čele štábu by měl znovu stanout vicepremiér Jan Hamáček, i když proti jaru by měl doznat některých změn statut štábu.