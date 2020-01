Chřipka je v Česku vážnější problém než koronavirus, říká ministr Vojtěch. 57 pacientů je v kritickém stavu

Světová zdravotnická organizace kvůli nákaze koronaviru vyhlásila stav globální zdravotní nouze. Česko zpřísňuje podmínky na letištích. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jsou opatření dostatečná. Větším problémem než koronavirus je totiž v Česku chřipka. „Zavírají se nemocnice a školy. Kromě dvanácti úmrtí máme i 57 pacientů, kteří jsou v kritickém stavu,“ popisuje ministr Vojtěch v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 12:52 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet nakažených novým koronavirem stále roste a už je jich víc, než při epidemii viru SARS před 17 lety. Podle informací z pátečního dopoledne je nakažených po celém světě skoro deset tisíc. Oběti zatím úřady hlásí jen v Číně. Ale jejich počet také roste, zemřelo více než 200 lidí.

Opatření, která byla doteď jen v Praze na Letišti Václava Havla, platí od pátku i na dalších letištích v Česku. Objeví se informační cedule o koronaviru, začne cílený screening cestujících a na každém letišti bude navíc stálá lékařská služba. „Opatření, která jsme přijali a která teď budeme rozšiřovat, v zásadě odpovídají tomu, co Světová zdravotnická organizace doporučuje," říká ministr zdravotnictví.

Co tedy prakticky vyhlášení stavu globální zdravotní nouze znamená pro Českou republiku?

Z mého pohledu je to skutečně apel na to, abychom věnovali této aktuální situaci pozornost. Je to skutečně nějaké zvýšené nebezpečí, byť pro Českou republiku to v tuto chvíli neznamená nic zásadně nového. V tomto směru děláme vše, co dělat máme. Spíše to je otázka toho, že Světová zdravotnická organizace chce pomoct Číně a právě vyhlášení nouzového stavu znamená také to, že Čína by měla dostat více pomoci od ostatních států z hlediska vědeckých kapacit, z hlediska nějaké humanitární pomoci a podobně, protože víme, že chybí i třeba roušky.

Když šéf mezinárodní zdravotnické organizace vyzval k podpoře zemí, které nemají kvalitní zdravotnický systém, co pro to tedy může udělat Česká republika? Nebo zavazuje nás to k něčemu?

Není to nikterak závazné, je to skutečně o tom, že jsme součástí nějaké komunity Světové zdravotnické organizace a že bychom měli v tomto směru v rámci našich možností třeba také vnímat to, že Česká republika je poměrně malý stát a naše možnosti jsou také v tomto směru limitované. Měli bychom pomoci, ale samozřejmě je to o tom, že vyspělé státy by zkrátka měly pomoci těm méně vyspělým.

To se tedy týká pouze velkých států?

Ano, myslím si, že je to hlavně o těch velkých státech.

Můžeme tedy nějak pomoci alespoň zdravotnickým materiálem nebo nějakou jinou pomocí?

Určitě můžeme, budeme o tom diskutovat. Na druhou stranu pravdou je, že paradoxně v současné době v České republice vzhledem k masivnímu vývozu třeba roušek a respirátorů do Číny máme poměrně nedostatek prostředků, takže musíme zajistit to, abychom měli hlavně pro české občany všechno potřebné. Pak sekundárně se můžeme samozřejmě zamýšlet nad nějakým vývozem, respektive pomocí Číně.

V pondělí má vláda jednat o dočasném přerušení leteckého spojení s Čínou, je ta situace podle vás skutečně tak vážná? Podporujete to opatření?

V tuto chvíli ano. Samozřejmě situace se vyvíjí každým dnem a pravdou je, že v současné době oproti stavu před týdnem, kdy nákaza byla skutečně v ohnisku ve Wu-chanu a v okolí, tak nyní je rozšířena do celé Číny. V tomto směru tedy omezení přímých letů z Číny se mi jeví jako legitimní a budeme o tom jednat v pondělí na vládě. A samozřejmě také je otázkou, jak k tomu přistoupí Evropská unie v rámci celého schengenského prostoru. Protože víme, že aktuálně je to tak, že většina čínských turistů a čínských občanů se dostane na území České republiky nikoliv skrze přímý let na letiště Praha, ale skrze autobusovou dopravu nebo nějaká jiná města, přípojové lety a podobně.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano 34 negativních vzorků. To je dosavadní bilance výsledků testů na koronavirus v Národní referenční laboratoři. A velmi dobrá zpráva je, že nyní nemáme hlášený žádný další podezřelý případ. 3 28

O návratu několika Čechů z Číny domů zvláštními letadly jedná ministerstvo zahraničí s dalšími zeměmi, na kolik pravděpodobné je podle vás to, že by česká vláda vyslala vlastní speciál?

Ta situace se mění každou hodinou. My preferujeme stále tu řekněme francouzskou variantu.

Proč?

Je to jednodušší, je to zkrátka součást celé mise. Samozřejmě i logisticky to pro nás je jednodušší, ale zatím nemáme úplně potvrzeno, že to takto bude moct být uskutečněno. Hlavně jestli tam bude dostatek míst právě pro ty české občany. Pokud by nebyl, tak jsme připraveni vyslat letecký speciál, případně vojenské letadlo. Už jsme o tom komunikovali i s armádou, takže jsme připraveni na všechny varianty.

Ve čtvrtek jsme mluvili i o chřipce, někde už počet nemocných přesáhl stav epidemie, na komplikace zemřelo 12 lidí. Stále tedy platí, že je vážnější problém v Česku chřipka než koronavirus?

Bezesporu ano. V současné době je to zcela jednoznačné, protože koronavirus se na území České republiky nevyskytuje, žádný případ nebyl potvrzen. Ale u chřipky je to skutečně tak, v řadě krajů je již vyhlášena epidemie, zavírají se nemocnice, zavírají se školy a kromě dvanácti úmrtí máme i 57 pacientů na lůžkách intenzivní péče, kteří jsou v kritickém stavu právě kvůli chřipce. Je to něco, s čím jsme si zkrátka už zvykli žít, každý rok zkrátka chřipková sezona je, ty dopady jsou poměrně významné, byť se o nich moc nemluví.

Chřipková epidemie v Česku Chřipkovou epidemii evidují už i na Zlínsku nebo Ústecku. „Výrazný nárůst o 218 % jsme zaznamenali i u onemocnění chřipkou. Zlínský kraj je ve fázi nastupující celoplošné epidemie,“ uvedla pro Český rozhlas ředitelka zlínské krajské hygienické stanice Eva Sedláčková. Podobná je situace i na opačném konci republiky – v Ústeckém kraji. „Nemocnost se zvýšila o 40 %. Tři případy musely být izolovány na JIP, jedná se o těžší průběh onemocnění, většinou komplikovaný zápalem plic,“ říká vedoucí ústeckých hygieniků Lenka Šimůnková.