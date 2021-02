Opatření jsou nastavena správně, ale nefungují, protože nejsou dodržována, tvrdí exministr Vojtěch

Epidemická situace je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) špatná a vládní opatření přestala fungovat. „Na počátku to lidé brali jako reálnou hrozbu a nikdo zásadně nezpochybňoval opatření a dopady nemoci. Dnes je situace o poznání jiná,“ komentuje to v Interview Plus bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Adam Vojtěch (za ANO). Interview Plus Praha 22:10 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Společenská atmosféra se podle něj začala měnit v průběhu loňského léta. „Můj postoj byl konzistentní, že tu nemoc nelze jakkoli podceňovat a tak se k tomu snažilo přistupovat i celé ministerstvo,“ uvádí Vojtěch ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Na druhou stranu jsme byli ve velice klidné situaci, denně jsme měli třeba deset nebo dvacet případů, což je dnes nepředstavitelné. Pokud bychom v té době navrhovali nějaká restriktivní opatření, tak by to nebylo přijato v rámci širší veřejnosti,“ dodává.

Vojtěch připouští, že se resort zdravotnictví dopouští komunikačních chyb, základní sdělení o potřebnosti dodržovat opatření je prý ale jasné. „Opatření jsou nastavena správně, ale nefungují, protože nejsou dodržována tak, jak by měla. Je to i otázka jejich vymahatelnosti, která by měla být větší,“ podotýká.

Odchody z ministerstva

Vládní opatření ovšem mnohdy nedodržují ani ti, kdo je vyhlašují. To byl případ Vojtěchova nástupce ve funkci Romana Prymuly (za ANO), který odstoupil po návštěvě uzavřené restaurace na Vyšehradě.

„To je špatně a také za to pan Prymula nesl odpovědnost. Je to signál, který není dobrý, na druhou stranu bych nerad paušalizoval. Byly zde excesy i v rámci sněmovny a ohledně nošení roušek, ale drtivá většina kolegů opatření dodržuje a podporuje,“ tvrdí Vojtěch.

Z ministerstva zdravotnictví v posledních týdnech odešlo několik významných osobností – náměstek Aleksi Šedo, národní koordinátor testování na covid-19 Marián Hajdúch nebo národní koordinátor pro očkování Zdeněk Blahuta.

„Nejsem z toho šťastný. Každý ten odchod má jiné důvody, ale pravdou je, že u některých těchto lidí to není pozitivní. Třeba pan profesor Šedo, který přišel za mě, je schopen ministerstvu pomoci. A pokud do médií sdělil, že mezi ním a panem ministrem nebyla optimální komunikace, tak za mě je to škoda,“ říká exministr.

Pozastavuje se i nad nečekanou rezignací Zdeňka Blahuty, který ji po necelém měsíci ve funkci vysvětlil tím, že práci nebylo možné na omezený úvazek zvládnout. Vojtěch ale za odstoupením vidí spíše to, že očkování nefunguje tak, jak by mělo.

