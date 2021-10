Vojtěch: Plošné testování ve školách není řešením, bezinfekčnost by měl kontrolovat personál restaurací

Plošné testování ve školách v regionech, kde incidence přesáhne hranici 100 na 100 tisíc obyvatel – k tomuto kroku vyzývá vzhledem k nárůstu počtu nakažených covidem-19 skupina MeSES. Ministerstvo zdravotnictví ovšem oprášení plošného testování odmítá. „Spíše by to znamenalo uzavření škol, a ne řešení epidemické situace z hlediska prevence počtu hospitalizovaných,“ řekl Radiožurnálu šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) Praha 14:01 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch s návrhy o zkrácení platnosti testů nebo ukončení jejich úhrady pojišťovnami čeká na stanovisko pravděpodobné budoucí vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znepokojuje vás aktuální nárůst počtu nakažených covidem-19?

Nárůst nesporně a objektivně existuje ve všech indikátorech, to je zkrátka fakt. Musíme být velmi obezřetní. Situaci sledujeme každý den. Pokud by se nepodařilo vrátit zejména počty hospitalizovaných, pak by to byl problém.

Na druhou stranu: stále se zdá, že čísla jsou výrazně nižší než ve stejném období v loňském roce. Zatím to není na paniku, ale musíme být velmi obezřetní, aby nebyl růst eskalační.

V pátek jste avizoval, že vláda by v pondělí mohla projednat zkrácení platnosti negativních testů, ukončení proplácení preventivních testů ze zdravotního pojištění od prosince i zkrácení karantény. Řekl jste také, že návrhy chcete konzultovat i s pravděpodobnou budoucí vládou. Shodli jste se se svým nástupcem? Navrhnete to ministrům?

Zatím nemáme stanovisko takzvaného AntiCovid týmu budoucí vládní koalice. S kolegy a s panem (a poslancem za TOP 09 Vlastimilem) profesorem Válkem jsem hovořil minulý týden s tím, že jsme se o opatřeních, která chceme navrhnout, bavili a on přislíbil projednání v rámci budoucí koalice a předání stanoviska.

Dohodli jsme se s premiérem, že dokud stanovisko nebude předáno, tak na vládu opatření dávat nebudeme, protože nedává smysl, abychom něco navrhli a nová vláda to revidovala a rušila. Musíme hledat konsenzus a kontinuitu. Stanovisko od kolegů zatím nemám.

Chápu dobře, že pokud do začátku jednání vlády stanovisko nedostanete, nebude vláda o změnách rozhodovat?

Ano, takto jsme se dohodli s panem premiérem, když jsme to projednávali na Radě vlády pro zdravotní rizika. Je to tak správné z toho důvodu, aby vůči veřejnosti nebyla zmatená komunikace ve smyslu, že tato vláda něco schválí a ta budoucí přistoupí ke změně. Zejména zrušení úhrady testů jsou dost zásadní věci, na kterých musí být shoda. Pokud stanovisko nebude, změnu opatření navrhovat nebudu.

Pokud by bylo třeba i v průběhu týdne, může vláda zasednout mimořádně a opatření schválit. Myslím si, že opatření jsou namístě a jsou správná. Ale čekáme na stanovisko kolegů.

V pátek jste mluvil i o tom, že byste chtěl, aby personál hospod a restaurací kontroloval bezinfekčnost návštěvníků, ale že to ještě proberete s právníky. Máte tedy jejich závěry?

Ano, podle kolegů to možné je. Je to také jedno z opatření, o kterém jsem opět informoval profesora Válka a čekám na stanovisko kolegů z koalice Spolu a PirSTAN, aby i toto projednali. Podle stanoviska právníků to je možné zavést.

Jednáte o tom i se zástupci asociací restaurací a podobných podniků?

Je pravdou, že jsme s těmito zástupci jednali v létě o tom, jak se situace bude vyvíjet. Toto bylo jedno z opatření, které bychom mohli zavést. Nechceme zavírat restaurace, ale chceme případně zavést toto režimové opatření. Projednávali jsme to. Ale je pravdou, že v tomto týdnu bych to se zástupci těchto segmentů chtěl projednat.

Naše stanovisko je takové, že by k tomu dojít mělo, ale plánuji se sejít se zástupci restauratérů, abychom to projednali.

Testování ve školách

Skupina MeSES v sobotu vydala stanovisko a doporučení k aktuální situaci, mimo jiné navrhuje zavedení plošných testů ve školách v regionech, kde bude za poslední týden nad 100 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Uvažujete o tom?

V tomto směru zatím nikoliv. Vyžádal jsem si stanovisko klinické skupiny ministerstva zdravotnictví, kde jsou rovněž odborníci, kteří se k testování nepřiklonili s poukazem na to, že by to v zásadě znamenalo omezení škol a uzavření více tříd, které by nemohly fungovat, možná i celých škol. Nepřispělo by to k řešení epidemické situace. Jediné řešení, které je na stole, je vyšší proočkovanost.

Když se dívám na aktuální data ministerstva zdravotnictví, tak incidence je u školních dětí výrazně větší než u zbytku populace. U dětí od šesti do jedenácti let je to za posledních sedm dní v celé republice 203 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. To je v celé republice, oproti tomu, co navrhoval MeSES, dvakrát víc. A tyto děti se očkovat nemohou. Není tak doporučení MeSES namístě?

To je pravdou, ale na druhou stranu podle stanoviska odborníků z klinické skupiny mají děti bezpříznakový nebo mírný průběh. Plošné testování by spíše znamenalo uzavření škol, a ne řešení epidemické situace z hlediska prevence počtu hospitalizovaných. V tuto chvíli na základě stanoviska odborníků klinické skupiny a hlavní hygieničky k testování dětí plošně přistupovat neplánujeme.

V pátek jste řekl, že jste vyzval hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, aby hygienici posílili kontroly platných opatření. Už se tak děje, případně máte zprávu, kdy se tak stane?

Dnes (v pondělí) paní hlavní hygienička měla setkání s řediteli krajských hygienických stanic, kde to probírají. Čekám na stanovisko, jak k tomu krajské hygienické stanice, v jejichž kompetenci kontroly jsou, přistoupí. Ale očekávám, že k těmto kontrolám dojde. U základních opatření, jako dokládání certifikátu o očkování, testování nebo prodělání nemoc, je to zkrátka opatření, které musí být kontrolováno a stanice se na to zaměří. Očekávám od nich finální stanovisko.

Přesun do diplomacie?

Před volbami premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že na konci října skončíte a odejdete na ministerstvo zahraničních věcí. Minulý týden ale řekl, že se vás odchod odkládá a ve funkci budete muset zůstat i po 1. listopadu. Je tedy jasné, kdy skončíte?

Jasné to není a přiznám se, že to teď neřeším. Jsem součástí vlády, která dříve nebo později podá demisi. Je to něco, co musím zohlednit. Ale není to pouze o mně, je to právě o rozhodnutí pana premiéra a přijetí demise panem prezidentem. V tuto chvíli neřeším, kdy skončím, pracuji a plním veškeré úkoly a budu tady tak dlouho, jak bude potřeba.

Počítáte tedy s tím, že pokud by nebyl jiný ministr, tak i po 1. listopadu budete ministrem zdravotnictví?

Počítám s tím, že to tak může být. Není možné odejít z ministerstva v této době, aniž by byla kontinuita a náhrada za mě ve vedení ministerstva. To by nebylo možné ani z věcného hlediska. Beru to tak, že na ministerstvu budu tak dlouho, jak dlouho bude potřeba.