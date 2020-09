Doufejme, že opatření v Praze budou mít efekt, uvedl ministr Vojtěch. Karanténa mu končí v pátek

Za pátek přibylo v Česku přesně 798 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Plyne to z dat ministerstva zdravotnictví. To je nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Dosavadní rekord padl tento týden počtvrté za sebou. Praha zpřísní od 9. září některá opatření proti koronaviru, třeba nošení roušek v obchodech a od půlnoci do 6.00 ráno zavřené bary a restaurace. O současné situaci mluvil na Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Rozhovor Praha 10:47 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hygienici v metropoli reagují na zhoršenou situaci. Za poslední týden eviduje pražská hygiena denní nárůst nakažených nad hranicí stovky. Její šéfka Zdeňka Jágrová přiznala, že případů je tolik, že hygienici mají problém s trasováním rizikových kontaktů.

„Pomáhá nám už kdekdo, protože případů je strašně moc. Situace je skutečně tristní. Naši zaměstnanci už dávno mají vyčerpané všechny přesčasové hodiny, všechno možné, co existuje. Přesto jim chci moc poděkovat, protože jedou sedm dní v týdnu, chodí z práce v osm hodin a bohužel světlo v tunelu opravdu není velké,“ uvedla na páteční tiskové konferenci s tím, že pražským hygienikům pomáhají medici i armáda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Ranní Interview s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO)

Při trasování jde celkem o desetitisíce lidí, které musí pracovníci hygieny obvolat. Máte nějaký nápad, jak to řešit? Jak se dá hygienické stanici pomoct?

Vy jste to řekl. Stále navyšujeme personální kapacity, které jsou určeny na trasování. Budeme je navyšovat dále, společně s armádou. Snažíme se situaci řešit. Samozřejmě nárůst případů v Praze je nejvyšší ze všech regionů, a tím je to způsobeno. Ale snažíme se skutečně jim maximálně pomoci.

U mediků už možná nebude kde brát. Znamená to, že přijde pomoct větší množství vojáků?

Ano, i armádních mediků. Ale myslím, že pokud se zorganizuje práce, je možné, aby medici v průběhu teď nadcházejícího akademického roku fungovali, takže se budeme snažit zapojit třeba i nezdravotníky z jiných škol. Myslím si, že v tomto směru prostor existuje.

Co třeba dočasná výpomoc v Praze ze zaměstnanců hygienických stanic krajů, kde s koronavirem až takové problémy nemají?

To samozřejmě možné je. Na druhou stranu problém je, že dnes už není situace taková, jaká byla, když jsme měli ohnisko v OKD a v ostatních krajích nebyly prakticky žádné výskyty. Dneska skutečně každý kraj má případy a krajské hygienické stanice jsou různě velké podle velikosti regionu a kapacity už nemají, aby je mohly sdílet s jinými hygienickými stanicemi. Tady spíše budeme muset řešit situaci externími zdroji.

Nárůst případů

V pátek opět padl rekord – 798 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Platí stále, že situace je nejhorší v Praze a také na Hodonínsku?

Ano, to platí. V Praze byl v pátek nárůst, pokud vím, někde kolem 200 případů. To je skutečně velmi výrazný nárůst, a ta čísla určitě nejsou dobrá. Proto také Praha přistoupila ke těm protiepidemiologickým opatřením. Doufejme, že budou mít efekt.

Lidé v Praze budou muset nasadit roušky v obchodech a ve školách. Omezí se otvírací doba barů Číst článek

Čekáte podobné nárůsty i v dalších dnech?

Pravděpodobně ano. Teď o víkendu bude nejspíš menší počet testů, takže čekáme, že to číslo stejně jako každý víkend poklesne. Uvidíme v pondělí v rámci pracovních dní, jestli opět půjde nahoru, ale musíme počítat s tím, že ta číslo zkrátka budou vyšší.

Je nutné, aby se všichni trošku zamysleli nad svým chováním, protože jedna věc je, co můžeme udělat v rámci trasování a tak dále. V konečném důsledku je to ale respirační choroba. Záleží na každém z nás, jak dodržujeme hygienická pravidla, abychom situaci zvládli.

Čím jsou podle vás takové počty způsobeny? Je to tím, jak jste teď říkal, že nedodržujeme základní hygienická pravidla, nebo je to ještě něčím jiným? Slyšeli jsme také, že se nákaza začíná šířit spíše u mladších ročníků.

Ano, to je právě ono. Jasně jsme řekli, že chceme, aby se život v České republice, pokud možno, navrátil do co nejvíc normálních kolejí, aby fungovala ekonomika, lidé chodili do práce.

Na druhou stranu faktem je, že tato čísla jsou často způsobena různými hromadnými akcemi. Lidé se potkávají na party a podobně. A to je něco, co si nemyslím, že je úplně nezbytné v této době organizovat a účastnit se. A pak jsou to samozřejmě příslušné klastry a nákaza se šíří. Není to tak, že bychom chtěli nějakým způsobem moralizovat. Každý má svou odpovědnost, ale faktem je, že právě tyto případy způsobují šíření nákazy.

⚠ V Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 5.633 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin byly potvrzeny 163 nové pozitivní případy.https://t.co/rnzUfwxS06#hshmp #covid19 #hygiena #praha pic.twitter.com/Rn7QWAlt50 — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) September 4, 2020

U většiny pacientů má nemoc covid-19 mírný průběh. Mnozí jsou absolutně bez příznaků. Dodejme, že v nemocnici jich bylo 190, tedy méně než tři procenta. Platí, že příliš neroste počet vážně nemocných?

Ano, platí, byť i ten mírně roste. Procentuálně když se podíváme z počtu nakažených, tak pak nominálně čísla rostou. Takže ano, je to tak, že skutečně počet není nijak výrazný, ale roste a roste i počet hospitalizovaných obecně.

Aktuální číslo je 197 hospitalizovaných případů v nemocnicích. To je něco, co sledujeme velmi pečlivě, protože asi není problém, pokud člověk má nemoc a zůstává doma, ale pokud vyžaduje hospitalizaci, vyžaduje intenzivní péči, to už může být problematické, byť zatím nemáme signály o tom, že by nějaká nemocnice musela kvůli tomu omezovat péči nebo neměla kapacitu. Kapacita je velmi robustní. V tomto směru zatím žádné riziko nehrozí, ale musíme to velmi pečlivě sledovat.

Odměny pro hygieniky

Vláda schválila odměny za práci v době epidemie covid-19 pro záchranáře i zdravotníky. Je tam pamatováno právě taky na ty přetížené zaměstnance krajských hygienických stanic?

Ano, my jsme už na jaře schválili peníze pro krajské hygienické stanice, které jim šly. To byla jedna z prvních finančních injekcí pro hygienické stanice, protože byly velmi vytížené. Jedna věc jsou peníze, druhá vytížení, které tam pokračuje, jak o tom hovořila paní ředitelka Jágrová. Ale peníze na krajské hygienické stanice šly.

Ministerstva během koronavirové krize šetřila na odměnách. Jen resort zahraničí vyplatil víc než loni Číst článek

A půjdou ještě nějaké? Kolik to bude?

V tuto chvíli to nemáme vyčísleno, respektive nemáme to naplánováno. Určitě tam ty peníze budeme alokovat ještě na další odměny v rámci podzimu, takže je krajští hygienici dostanou.

Zdravotnicí a další zaměstnanci nemocnic byli od začátku epidemie vystaveni riziku nákazy. Máte nějaké informace o tom, kolik z nich se koronavirem nakazilo a kolik z nich se nakazilo v práci?

Pokud jde o lékaře, tam nákaza je asi kolem počtu 300, u sester je to asi počet 700. Zdaleka ne všichni se ale nakazili v práci. U lékaři je to 21 procent, u sester 35 procent, a pak jsou ještě další pracovníci v nemocnicích. Každopádně je to menšina, která se nakazila v práci. Máme 200 tisíc zdravotníků, kteří se pohybují standardně jako ostatní v běžném životě, takže nákazu získají i mimo práci.

Vy sám jste v karanténě. Kdy půjdete na test na koronavirus? Kdy vám karanténa končí?

Na jednom testu jsem byl, ten byl negativní. Karanténa mi končí v pátek. Předtím čekám, že hygiena rozhodne o tom, že půjdu ještě na jeden kontrolní test. Zatím nemám žádné příznaky, takže uvidíme.