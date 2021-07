Ministr Vojtěch: Individuální cesty do ciziny nejsme schopni kontrolovat, doufám v dodržování pravidel

Epidemie koronaviru v České republice začala stagnovat, v Praze se podle hygieniků dokonce zhoršuje. Obavy vzbuzuje také takzvaná delta mutace, která je nakažlivější než ta britská a má reprodukční číslo R vyšší než osm. Česká vláda proto včera zpřísnila opatření proti šíření koronaviru. Jaký má další plán? Hostem Radiožurnálu byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Praha 12:49 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je jasné, že nejsme schopni zkontrolovat úplně vše, ale já bych chtěl všechny moc poprosit, aby skutečně opatření dodržovali, aby byli zodpovědní,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu testy odhalily 151 nových případů nákazy koronavirem. Před týdnem to bylo 105. A roste také reprodukční číslo, teď je jeho hodnota 1,2. Pro srovnání: vyšší byla naposledy na konci února. Čím si to náhlé zhoršení čísel vysvětlujete?

Je tady zhoršení v Praze, potažmo v některých částech Středočeského kraje, protože to jsou samozřejmě spojité nádoby – lidé pendlují ze Středočeského kraje do Prahy, proto se ten nárůst projevuje ve Středočeském kraji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

V ostatních krajích situace není nijak zhoršující se, v řadě krajů je případů minimum. Praha se zhoršuje, ale je to i otázka importu ze zahraničí. Vidíme, že import delta mutace je faktem, lidé si tuto mutaci přivážejí z řady míst. Proto jsme také i přistoupili k opatřením, která včera (ve čtvrtek) schválila vláda.

Zvažujete nějaké lokální opatření jen pro Prahu?

V tuto chvíli nikoliv, budeme samozřejmě situaci sledovat. Na druhou stranu faktem také je, že se situace v nemocnicích nijak nezhoršuje. Naopak je tam čím dál méně hospitalizovaných pacientů. Myslím, že teď není namístě dělat nějaká restriktivní opatření v Praze.

To, co je namístě, je skutečně velmi pečlivě hlídat návraty ze zahraničí, návraty na pracoviště. Čehož se tedy týkají i ta nová opatření. Člověk, který se vrátí z dovolené ze zahraničí, musí zaměstnavateli ukázat negativní test, jinak nesmí fungovat na pracovišti.

Všechno jsou to opatření, která mají zamezit právě zejména tomu importu. Vidíme, jaká je situace v zemích, jako je Velká Británii, Rusko, v Tunisku, kde je opravdu výrazně zhoršená.

Od pátku 9. července už první dávka vakcíny pro vstup třeba do restaurace stačit nebude, povinnost testů se tak začne znovu týkat řady lidí. Budou i častější kontroly těch opatření? Jak jste třeba domluveni s hygienou? A jsou teď podle vás kontroly důležité?

Kontroly jsou samozřejmě zásadní. Paní hlavní hygienička (Pavla Svrčinová) má pokyn, aby se nyní krajské hygienické stanice zaměřily na dodržování režimových opatření. Nejen na dodržování opatření, pokud jde o restaurace, ale i například o dodržování samoizolace po návratu ze zahraničí, kdy lidé musí vyplnit příjezdový formulář, musí uvést, kde se budou zdržovat v rámci té samoizolace. Po návratu z červených zemí je samoizolace pět dní, z černých zemí deset dní a hygieny skutečně kontrolují, zda lidé opatření dodržují.

Samozřejmě budou kontrolovat i dodržování opatření v rámci hromadných kulturních akcí, kdy pořadatelé, pokud je tam regulovaný vstup na vstupenku, mají povinnost zkontrolovat, že je člověk očkován, prodělal onemocnění nebo že má negativní test. Kontroly určitě budou probíhat dále.

Ještě k tomu zahraničí – test tedy od 9. července bude povinný při návratu ze všech zemí, tedy pokud nemají lidé dva týdny po úplném ukončení očkování. Jak to bude vypadat v praxi? Rodina, která se bude vracet, se má ještě z dovolené zaregistrovat na test? A za jak dlouho po návratu do Česka ho musí absolvovat?

Záleží podle toho, z jaké země přijíždí. Pokud jde o zelenou nebo oranžovou zemi, tak jí stačí antigenní test nebo samozřejmě PCR test, který musí být proveden do pěti dnů po návratu, může být i před návratem do České republiky. Pokud se člověk vrací k zaměstnavateli, tak by do těch pěti dnů měl mít respirátor FFP2. Poté by se měl otestovat.

První dávka očkování neprokáže bezinfekčnost. Při příjezdu ze zahraničí bude třeba test, rozhodla vláda Číst článek

Pokud jde o ty červené a tmavě červené země, tam ten režim je přísnější, je nutné mít před návratem PCR test, vyplnit příjezdový formulář, po návratu pět dní samoizolace a člověk nesmí pracovat, protože zkrátka musí být v té samoizolaci, a pak na konci samoizolace je potřeba absolvovat PCR test.

U těch černých zemí, což od pondělí bude Tunisko, tak tam ta samoizolace bude v délce deseti dnů. Kdokoliv se tedy vrací z těchto zemí, tak musí strávit deset dní v samoizolaci a na konci podstoupit PCR test.

Musí vždy jít o test z oficiálního testovacího místa, nebo si člověk může koupit test například v obchodě či lékárně a udělat si ho sám?

Nikoliv, musí to být opravdu test z testovacího místa, ať již v těch případech zelených a oranžových zemí, kde je vyžadován test antigenní, nebo v těch ostatních případech test PCR. Test musí být opravdu provedený laboratorní metodou.

Jak to budete všechno kontrolovat? Tisíce lidí jedou na dovolenou do Chorvatska autem, což tedy znamená, že nebudou na nádražích a na letištích, které se dají lépe hlídat. Jak to tedy bude?

Je jasné, že pokud nebudou uzavřeny hranice, respektive kontroly na hranicích, tak nelze vše zkontrolovat v tomto směru. Ta povinnost tady existuje, kdyby ji někdo nesplnil a hygiena se o tom dozvěděla, tak to samozřejmě může řešit. Primárně se budeme zaměřovat na kontroly na letištích, na přílety ze zahraničí, to je samozřejmě jednodušší než individuální příjezdy automobilem.

Nejsme schopni zkontrolovat úplně vše, ale já bych chtěl všechny moc poprosit, aby skutečně opatření dodržovali, aby byli zodpovědní. To riziko, že se kvůli importu ze zahraničí může situace zhoršit, tady objektivně je. I pro jejich klid si myslím, že je dobré, aby se nechali otestovat. Testy jsou hrazené, jsou zdarma, v tomto směru by to tedy neměl být problém.

‚Tunisko zasáhlo covidové tsunami.‘ Pohled do země, kam se českým turistům nedoporučuje jezdit Číst článek

Vy jste řekl, že nechcete zvýšit počet testů zdarma za měsíc, ale co třeba zvýšit počet testovacích míst? Ten zájem asi zřejmě stoupne.

Myslím, že ten objem testů je dostatečný v rámci testovacích míst. Skutečně není problém termín najít, ano může dojít k nějakému dalšímu navýšení, ale na druhou stranu si myslím, že ta potřeba testování bude v průběhu času spíše klesat.

Dnes máme zhruba 30 procent lidí, kteří mají dvě dávky očkování, na ty se tato povinnost vztahovat nebude. A v průběhu července dostane druhou dávku očkování dalších zhruba 1,5 milionu obyvatel. Jak bude stoupat počet naočkovaných, tak bude zároveň klesat potřeba testování.