Půl miliardy navíc. Vojtěch chce přidat lékařským fakultám a zabránit nedostatku doktorů

Ministerstvo zdravotnictví chce lékařským fakultám přidat půl miliardy korun každý rok - plán představil šéf resortu v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO, který v úterý bilancoval svých 110 dní v úřadu. Penězi navíc chce ministerstvo zabránit hrozícímu nedostatku lékařů. Praha 13:59 3. 4. 2018 (Aktualizováno: 15:14 3. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch dosud působil jako poradce na ministerstvu financí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

Hlavním cílem ministerstva je, aby lékařské fakulty mohly navýšit svou kapacitu. Problém totiž podle Adama Vojtěcha není v tom, že by mladí lidé o studium medicíny neměli zájem, ale v tom, že pro ně není dost místa. Peníze navíc by je měly zajistit - podle odhadů ministerstva by mělo dojít k navýšení kapacity škol až o 15 procent.

Česko zvažuje plošné zavedení citlivějšího testování krevních transfuzí. Snížil by se počet přenosů virů Číst článek

Kromě toho by fakulty měly peníze využít také na platy pedagogů, které je podle ministra nutné zvýšit - teď se pohybují od 22 do 28 tisíc hrubého. Změny by mohly platit už od akademického roku 2019/2020 a pak dalších 10 let. Jsou totiž součástí dlouhodobého akčního plánu. Ten chce ministr v demisi Vojtěch ještě do konce června představit vládě.

Ministr chce také udělat reformu primární péče - praktičtí lékaři by tak měli dostat víc pravomocí, aby se mohli lépe starat o chronicky nemocné pacienty třeba s cukrovkou nebo astmatem. Ti teď musí docházet ke specialistům, i když to není vždy potřeba. Odborným lékařům by se tak mělo ulevit a měli by mít víc času na komplikované případy.

Od června by taky měla začít platit nová vyhláška o zdravotnické dokumentaci, kterou resort dokončuje. Má výrazně snížit administrativu zdravotnického personálu. Plány má ale ministerstvo i směrem k lidem - chce podpořit screeningový program kvůli rakovině tlustého střeva. V počtu nemocných je Česko celosvětově na předních příčkách, ale na prevenci si moc nepotrpí. Dorazí k ní necelá třetina rizikové populace. Těm, kteří dostanou pozvánku k vyšetření, ale nepřijdou, by nově měla do schránky rovnou přijít sada pro samovyšetření.

Na rakovinu tlustého střeva umírá o čtvrtinu méně Čechů než před 10 lety. Prevence se ale lidé stále bojí Číst článek

Od dubna probíhá také takzvané dohodovací řízení o rozdělení peněz z úhradové vyhlášky. Šéf resortu Vojtěch uvedl, že do jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli lékařské péče nechce vůbec vstupovat. Počká si prý až na výsledky jednání na konci června.

Už dřív ale řekl, že nechce nikoho zvýhodňovat a přidáno by měli všichni dostat podobně - zhruba kolem pěti procent. Víc peněz chce nabídnout hlavně lékárníkům, kteří v minulých letech nedostávali navíc téměř nic. Museli ale investovat do zařízení kvůli e-receptu a teď nově i kvůli systému na kontrolu padělků léčiv.

Ministr věří, že jim bude moct vyhovět i proto, že se na pojistném letos má vybrat o 14 miliard víc než loni. Celkově by tak mělo být k dispozici zhruba 300 miliard korun.