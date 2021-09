Ministr Vojtěch v dopise tlačil na pojišťovny, aby rozeslaly onkologickou brožuru s Babišem

Několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) kritizuje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kvůli dopisu, v němž pojišťovny tlačil k vydání brožury zaměřené na onkologickou prevenci. V ní mimo jiné zabírají celé strany fotografie ministra Vojtěcha i premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 20:47 16. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dopis od ministra Vojtěcha dostali podle informací Seznam Zpráv všichni ředitelé tuzemských zdravotních pojišťoven už 2. září. Bylo v něm napsáno, aby na své náklady rozeslali svým klientům zmiňovanou brožuru na podporu prevence onkologických onemocnění. Jako jeden z lídrů v boji s rakovinou je v publikaci zmiňován i premiér Babiš.

Ve středu nejprve Všeobecná zdravotní pojišťovna oznámila, že brožura bude distribuována ještě před volbami, po vlně kritiky ale premiér ve sněmovně oznámil, že termín posune na 11. října, kdy už bude v Česku odvoleno. Jen o hodinu později ale ministerstvo zdravotnictví nabídlo materiál ke stažení na svém webu.

Vojtěch v dopise na začátku září ředitelům připomněl, že už se dříve zavázali, že se do kampaně za onkologickou prevenci zapojí. Napsal, že se ministerstvo s pojišťovnami již dříve shodlo na „potřebě edukace obyvatel o významu prevence onkologických onemocnění, včetně pozitivního dopadu do nákladů do systému veřejného zdravotního pojištění“.

„Očekávám, že vaše pojišťovna splní svůj závazek a zajistí distribuci edukačního materiálu svým pojištěncům, a to při zajištění financování nákladů v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem,“ citují z Vojtěchova dopisu Seznam Zprávy.

Ministr serveru napsal, že závazek podílet se na kampani odsouhlasily pojišťovny v červenci. Podobu publikace se ale dozvěděly až na konci srpna.

Zatímco VZP byla připravená materiály svým dvěma milionům klientů rozesílat už ve čtvrtek, ostatní zdravotní pojišťovny byly i tak v distribuci zdrženlivější. Vojtěch k tomu uvedl, že termín distribuce brožur nechal na samotných pojišťovnách.

Kritika ze správní rady

Plánovanou distribuci materiálu v době před volbami, navíc za peníze pojišťovny, kritizovala už na konci srpna správní rada VZP.

Její členka Soňa Marková (KSČM) uvedla, že proti rozesílání se postavili i někteří zástupci ministerstva v rámci správní rady. „Předpokládám, že ministr Vojtěch od nich tyto informace měl. Proto mi přijde velmi podivné, že tři dny poté pošle takový dopis,“ řekla Seznam Zprávám Marková.

Další člen Tom Philipp (KDU-ČSL) uvedl: „Pan ministr dobře ví, že Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny a některé další zdravotní pojišťovny nepodpořily svým usnesením tuto brožuru. Je od něj neseriózní, že vyzývá vedení pojišťoven k její distribuci před volbami a v tom je staví do rozporu s jejich správními radami.“