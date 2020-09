7 těžkých chvil bývalého ministra Vojtěcha: pochybné nákupy pomůcek, omluva lékařce i spor o roušky

Dva roky a deset měsíců. Tak dlouho stál odcházející ministr Adam Vojtěch (za ANO) v čele resortu zdravotnictví. Nakonec mu zlomila vaz druhá vlna pandemie koronaviru, která na Česko udeřila začátkem září. V boji s nemocí covid-19 přitom čelil výzvám k rezignaci hned několikrát. Až doteď však Vojtěch výtky ustál. Co patřilo mezi jeho nejtěžší momenty? Nabízíme jejich přehled. Přehled Praha 16:23 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch (za ANO) oznámil v pondělí rezignaci na post ministra zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Slušný ministr

„Nebuďte slušný, řekněte pravdu.“ S takovou na Vojtěcha zkraje března udeřil premiér Babiš.

Babiš o Vojtěchovi: Byl pod útoky opozice, hejtmanů, novinářů i ministrů. Neuměl se bránit. Podporu měl Číst článek

Byl začátek března a v Česku se začaly objevovat první případy nakažených. Vojtěch tehdy během tiskové konference prohlásil, že mezi nakaženými je také viroložka Soňa Peková. Infikovat se podle něj měla kvůli „nestandardnímu“ odběrů vzorků.

Posléze se ale ukázalo, že to není pravda. Dosavadní šéf zdravotnictví se proto omluvil s tím, že dostal od kolegů špatnou informaci. V přímém přenosu pak po něm Babiš chtěl, aby řekl, od koho danou informaci dostal.

„Vy jste moc hodný. Řekněte přesně, kdo vám to řekl, který úředník,“ pobídl ho premiér. Ministr poté dodal, že informaci dostal od vedoucí Centra epidemiologie Státního zdravotnického ústavu Barbory Mackové.

Zásoby roušek

„Vytváří se trošku panika,“ prohlásil v lednu Vojtěch před zákonodárci ve sněmovně. Ujišťoval tak především poslance v opozičních lavicích, že zásob roušek a respirátorů je ve státních i soukromých skladech dostatek.

„Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou,“ doplnil.

Jenže o pár týdnů později se ukázalo, že Česko má ochranných pomůcek kritický nedostatek. Roušky a respirátory chyběly nejen běžným lidem, ale především zdravotníkům v první linii. „Je to problém v celé Evropě. Komunikujeme s dodavateli, jsme schopni to vyřešit v řádu týdnů. Nejspíš bychom je zajistili v jiných zemích,“ bránil se Vojtěch koncem února.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na snímku s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a epidemiologem Romanem Prymulou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V té době Vojtěch požádal také Správu státních hmotných rezerv, aby nakoupila desetitisíce kusů roušek za desítky milionů korun. Ministerstvo zároveň od 4. března zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Českou republiku.

Nedostatek dalších ochranných prostředků se pak vláda snažila řešit urychlenými nákupy z Číny, kde ve stejné době nakupovala toto zboží i většina zemí světa.

Pochybné nákupy

Vojtěchův resort sklízel na jaře opakovaně také kritiku kvůli nákupům zdravotnických pomůcek. Pochybnosti panovaly například kolem nákupů respirátorů od společnosti Recea Prague za celkem 310 milionů korun. Její jednatel Jan Kunc má podle veřejné evidence na sobě 18 exekucí a trvalé bydliště má hlášené na úřadě městské části Praha 5.

Inventura nákupů resortu zdravotnictví: nejvíc peněz za ochranné pomůcky dostala kritizovaná LA Factory Číst článek

Vojtěch to pak pro Seznam Zprávy komentoval slovy, že to „nevypadá ideálně, ale nežijeme v optimální době“. „Hrál tam roli čas, nicméně firmy kontrolujeme s celníky. Pokud by měly finanční problémy, věděli bychom to,“ popsal serveru proces výběru dodavatelů ochranných pomůcek v boji proti koronaviru.

Část ochranných pomůcek nakonec firma nedodala včas a část neodpovídala požadované kvalitě, ministerstvo zdravotnictví proto nakonec většinu objednávek stornovalo. Server Seznam Zprávy v neděli upozornil, že firma Recea Prague požaduje po státu doplatit za dodávku respirátorů přes 184 milionů korun.

Problematický byl také obchod se společností De Sol Investment, jejíž jednatel Štefan Püspöki je bývalý svářeč s jedenácti exekucemi. Firma má virtuální adresu a její skrytý vlastník sídlí ve středoamerickém daňovém ráji Belize. Sporná byla i miliardová objednávka od společnosti LA Factory z Lanškrouna.

Nákupy zdravotnických pomůcek nyní prověřuje také policie.

Nelegální opatření

Ne všechna opatření přijatá ministerstvem zdravotnictví v boji s koronavirovou pandemií byla v souladu s platnou legislativou.

Koncem dubna Městský soud v Praze zrušil některá opatření resortu, jež omezila volný pohyb a maloobchodní prodej. Soud konstatoval, že „s ohledem na vyhlášení nouzového stavu byla oprávněna omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze a jen vláda“.

Krátce na to pražský soud naopak zamítl žalobu proti uzavření škol. A Vojtěch to využil ve svůj prospěch. „A tím první rozsudek městského soudu se zdá, že ztrácí na relevantnosti,“ prohlásil s odkazem na dřívější zrušení některých opatření resortu. Resort proto podal kasační stížnost.

Server iROZHLAS.cz se na to tehdy ptal některých expertů: podle nich verdikty fungují nezávisle na sobě a nelze je slučovat.

Chytrá karanténa

V červenci kritikou na adresu Vojtěcha nešetřil ani jeho vládní partner a šéf ČSSD Jan Hamáček. Do sporu se dostali kvůli chytré karanténě, která měla zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, třeba za pomoci dat z mobilních telefonů. Hamáček tehdy namítal, že nefunguje tak, jak má. Vojtěch měl podle Hamáčka „přiznat, že mu to nejde“. Nikdy ovšem nezašel tak daleko, že by otevřeně požadoval Vojtěchovo odvolání.

„My žádné personální požadavky uplatňovat nebudeme. To je otázka na hnutí ANO,“ řekl tenkrát Hamáček pro iROZHLAS.cz na dotaz, jestli bude tlačit na razantní řešení v podobě výměny Vojtěcha v čele ministerstva zdravotnictví. Šéf vnitra svého vládního kolegu kritizoval kvůli počínání během koronaviru opakovaně, například kvůli nákupům ochranných pomůcek.

Roušky ve školách

K Vojtěchově pozici ve vládě nepřispěly ani zmatky kolem roušek. 19. srpna totiž ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se budou od září nosit opět povinně ve veřejné dopravě a ve většině vnitřních prostor, a to včetně škol. Babiš ale tento záměr označil za chaotický a s Vojtěchem, zástupci hygieniků a armády se sešel.

Od den později Vojtěch většinu avizovaných opatření – včetně roušek ve školách – zrušil s tím, že zavedou jen při zhoršení situace. „Reagujeme tak na veřejnou debatu, nejsme slepí a hluší,“ zdůvodnil obrat končící ministr s tím, že se v resortu snaží reflektovat názory lidí.

Vojtěch pak k tomu v neděli v České televizi řekl, že měl být možná tvrdší a stát si za tím, aby se roušky v prostorách škol zavedly. „Asi jsem na tom měl trvat více, otázka je, jestli by to změnilo vývoj té situace,“ prohlásil.

„Tehdy se nikdo jasně za to rozhodnutí nosit roušky od 1. září ve všech vnitřních prostorech prakticky nepostavil, proto možná to rozhodnutí nebylo takto přijato. Je to možná o komunikaci,“ doplnil.

Epidemiolog Rastislav Maďar | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

V té době kvůli zmatkům kolem roušek ve školách skončil v pracovní skupině resortu také epidemiolog Rastislav Maďar, jemuž se opatření původně přičítalo. „Nemám zapotřebí čelit zákeřným útokům,“ zdůvodnil to.

Teď se Maďar Vojtěcha zastal. Označil ho za jednoho z nejlepších polistopadových ministrů zdravotnictví. „Vždy dal na radu odborníků, jen měl někdy problém prosadit to na vládě,“ napsal epidemiolog v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz.

Horký víkend

Ačkoli veřejnost se o Vojtěchově rezignaci dozvěděla až v pondělí, premiér to s ním dohodl už v pátek. Přes víkend pak domluvil, že končícího ministra ve funkci nahradí současný vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Ministrem zdravotnictví se stal epidemiolog Prymula. ‚Potřebujeme krizového manažera,‘ řekl Babiš Číst článek

Vojtěch mezitím v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce svoje vládní angažmá obšírně komentoval. „Já nikdy nechtěl opouštět tu loď na tom rozbouřeném oceánu, protože mi přišlo, že by to nebylo úplně vhodné, ale faktem je, že si člověk sáhl na dno fyzických a psychických sil,“ řekl například na otázku, kdy byl od března nejblíže rezignaci. Těch okamžiků ale podle něj bylo hodně.

Odmítl současně, že by za rapidní nárůst nakažených v posledních dnech nesl odpovědnost vládní kabinet. „Myslím, že se nedá úplně říci, že za toto nese odpovědnost vláda. Možná jsem měl být tvrdší, pokud jde o opatření, která se týkala nošení roušek (od září – pozn. red.),“ uvedl dále.

Padl i dotaz na to, zda chaos v koronavirových opatřeních by byl menší, kdyby do odborných otázek nevstupoval svým rozhodováním premiér. „Velmi těžce budu říkat, že to je ten důvod, proč máme situaci, jaká je,“ odpověděl Vojtěch.

Názor odborníků podle odcházejícího ministra nebyl jednotný. „Když se pak láme chleba, tak ti lidé mají různé názory, pak pro premiéra je obtížné se v tom vyznat,“ doplnil.