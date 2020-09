Posledních 7 dní ministra A. V.: krize pipetovacích špiček, Babišovy výtky i ošklivá diskuze s hejtmany

Zlom nastal až uprostřed týdne. Nakažení přibývali po stovkách a denní přírůstky byly na historických maximech. Vedle nového náporu epidemie se Vojtěch musel vypořádat s rozezlenými hejtmany i hygieniky. Ti první si stěžovali na nedostatek informací, ti druzí na to, že jsou na pokraji svých sil. A do toho přišla další rána: Babiš polevil v rétorice neomylnosti a začal veřejně ukazovat prstem právě na Vojtěcha.

Bylo to turbulentních sedm dní. Hned v pondělí musel Vojtěch řešit chybějící pipetovací špičky, tedy jednoduché pomůcky, bez nichž ale nejde testovat. V pražské Nemocnici na Bulovce se kvůli tomu nedávno na hodinu zastavilo testování. „Systém by neměl selhat na základě toho, že chybí nějaký materiál,“ komentoval to pro iROZHLAS.cz Vojtěchův nástupce Roman Prymula.

To ale nebylo ten den všechno. Když po obědě na tiskové konferenci Vojtěch oznámil změnu v pravidlech karantény, svalila se na něj další lavina kritiky. Nově do ní totiž nemuseli ti lidé, kteří se sice potkali s nakaženým, ale měli na sobě roušku či respirátor. „Je to odlehčení jak pro lidi, tak pro systém nemocenského pojištění, ale i pro ekonomiku a firmy,“ odrážel výtky Vojtěch.

Pro premiérovo rozhořčení měl tak Prymula pochopení. „Tomu já naprosto rozumím. I pro mě je samozřejmě velmi špatně, když by měl systém selhat na základě toho, že tady chybí nějaký materiál nebo chemikálie,” doplnil s tím, že je to teď pro něj jedna z priorit. Stejně jako prověrka, jaké mají nemocnice i laboratoře zásoby zdravotnického materiálu.

„Tohle je podstatná věc. Nemůžeme záviset na tom, že ten materiál nebyl zabezpečen,” pokračoval čerstvý šéf resortu. Problém podle něj nastal s příchodem zářijové vlny, kdy se rapidně zvýšil i počet testů. „Chápu, že došlo k prudkému nárůstu spotřeby a že na to někdo nepomyslel a má výpadky v zásobování. Musí se to ale velmi rychle zabezpečit,“ vysvětlil Prymula.

Byť se s tím nemocnice nakonec vyrovnala bez větších potíží, nasvítilo to skrytou hrozbu. A sice, že systém testování se může zhroutit kvůli banalitě. A to si zřejmě uvědomil také premiér Andrej Babiš (ANO), když během pondělního jednání na Vojtěcha naléhal, aby zajistil dostatečné rezervy.

Adam Vojtěch na snímku s premiérem Andrejem Babišem a Romanem Prymulou Autor: Michaela Danelová Zdroj: iROZHLAS.cz

Poprvé na sobě dal také znát, že není ve své kůži. A to když se na plénu dolní komory v rámci diskuze o personální nouzi na hygienických stanicích navezl do Marka Šnajdra, bývalého náměstka za ODS a vlivného hráče českého zdravotnictví, který nyní čelí obvinění v korupční kauze kolem zakázek Nemocnice na Bulovce.

„Po zkrouhnutí ze strany pana Šnajdra a spol. se snížil počet pracovníků v hygienické službě o dva tisíce na současných zhruba dva tisíce lidí. Takže to je také dědictví minulosti,“ hřímal Vojtěch do mikrofonu. Tuto pasáž zachytilo hlavně ucho poslance TOP 09 a člena zdravotnického výboru Vlastimila Válka.

„Nebyl jsem na to u něj zvyklý, vždycky odpovídal na všechny dotazy velmi slušně. V ten moment ale lehce ztratil nervy a najednou všechno hodil na Šnajdra,“ zhodnotil. S Vojtěchem má Válek prý velmi dobré vztahy. „Veskrze si nemyslím, že by to byl špatný ministr. Jediné, co bych mu vyčetl, že nebyl schopen praštit do stolu a vzdorovat premiérovi,“ doplnil.

Babišovo počítadlo

Poddajnost však Vojtěcha provázela od začátku koronavirové krize. Zmatky kolem roušek to podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) pouze naplno odkryly. „Nechal se zahnat. Klidně to spolknul, i když věděl, že je to špatně. Měl to tehdy říct, on to ale nedokázal, uhnul ve všem. A Babiš mu to stejně spočítal,“ vykreslil na základě zkušeností z četných jednání kabinetu i expertních skupin.

Zaorálek říká, že v událostech posledních měsíců jen jeden Vojtěchův fatální přešlap nevidí. Situace prý nebyla dobrá dlouhodobě. „Choval se tak, jako kdyby byly stále dobré časy. Na všechno reagoval se zpožděním a neměl všechny informace,“ ilustroval ministr.

Stejně tak se podle Zaorálka v průběhu pandemické krize nezměnil Babišův vztah k Vojtěchovi. Byť navenek ho bránil, na uzavřených jednáních kritikou nešetřil. „Pořád mu něco vyčítal, pořád se do něho pouštěl, nemám pocit, že by to bylo v poslední době horší,“ pokračoval.

Ačkoli vůči výtkám vládních kolegů uměl být Vojtěch podle Zaorálka velmi tvrdohlavý, vypadalo to, že od Babiše všechno snese. „Zlobil se na něj mimochodem velmi značně před třemi až čtyřmi měsíci, pro nás (ministry ČSSD – pozn. red.) možná až nepochopitelně. Připadalo nám, že by to s ním měl řešit, než se na něj stále zlobit,“ popsal. Důvodem Babišova rozhořčení podle něj bylo to, že Vojtěch neměl situaci pevně v rukou.