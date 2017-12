Konec šéfa ústavu pro kontrolu léčiv na startu eReceptů nic nemění, tvrdí ministr Vojtěch

Do startu povinného vydávání elektronických receptů zbývají necelé dva týdny. Novinku má na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jeho šéf Zdeněk Blahuta však v pondělí náhle odstoupil. Co to pro situaci okolo elektronického receptu bude znamenat, přiblížil v rozhovoru pro Radiožurnál nový ministr zdravotnictví za ANO Vojtěch Adam. Praha 9:59 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

Praktičtí lékaři, zubaři i lékárníci už delší dobu tvrdí, že je systém eReceptů nepřipravený, nesmyslně složitý a uživatelsky nevstřícný. Podle České lékařské komory přitom nejsou pochybení jen na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale i na ministerstvu zdravotnictví. Jeho úředníci prý nezajistili přípravu nutných legislativních opatření a postavili lékový úřad do nezáviděníhodné pozice.

Šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta končí ve funkci. O odvolání požádal sám Číst článek

Komora se minulý týden také ohradila proti vyjádření Zdeňka Blahuty, podle něhož je odpor k elektronickému receptu tak silný, protože systém má rozkrýt černou díru v předepisování léků i „různé vazby" mezi lékaři a lékárníky. Jak vývoj kolem eReceptů vypadá, nastínil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Mění rezignace ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeňka Blahuty něco na tom, že od ledna bude systém elektronických receptů povinný?

Nikoliv. Je to věc, která vychází ze zákona. Od 1. ledna 2018 eRecepty budou povinné, takže to nemá žádný dopad, vliv nebo souvislost s odcházejícím ředitelem Blahutou.

Vy sám jste řekl, že nechcete, aby lékaři byli v prvním roce za nevydávání eReceptů pokutováni. To už můžete garantovat?

Určitě. Jako poslanec jsem předložil pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, který je aktuálně projednáván ve sněmovně - měly by být o rok odloženy jakékoliv sankce. To znamená, že by sice byla zachována povinnost, ovšem rok by lékařům nehrozily jakékoliv sankce. Pokud mám správné informace, tak zástupci ostatních stran s tímto návrhem souhlasí, a myslím, že rok je dostatečná doba, aby si všichni systém osahali, vychytaly se chyby a implementoval se systém tak, aby plně fungoval od 1. ledna 2019.

Pokutovat za eRecepty od ledna nechci, řekl Zemanovi budoucí ministr zdravotnictví Vojtěch Číst článek

A nehrozí, že nájezd na nový systém v lednu třeba prodlouží dobu strávenou v ordinacích kvůli zvýšené administrativě? Je to nějak ošetřeno?

Nemyslím si, že je to nějaká hrozba. Pokud mám správné informace, tak problém je zejména s registrací do systému. Ta je velmi uživatelsky nepřívětivá, trvá několik týdnů a pro lékaře je zatěžující. Samotné předepisování receptu funguje dobře a tam podle mých informací žádný problém není.

Jak to aktuálně vypadá se zapojením lékařů do systému elektronických receptů - kolik jich ještě nemá registraci?

Pokud vím, je to zhruba sefdm tisíc lékařů, kteří nebudou registrováni od 1. ledna 2018 – z toho důvodu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nebyl schopen procesovat žádosti. I to je důvod, proč navrhuji odložení sankcí. Nemyslím si, že by měli být lékaři pokutováni, pokud například nejsou registrováni z důvodu, že státní správa nebyla schopna toto zprocesovat.

Řízením úřadu je po rezignaci Blahuty pověřená dosavadní náměstkyně Irena Storová. Na vedoucí pozici chcete vypsat výběrové řízení. Preferujete, aby zůstala zachovaná kontinuita, nebo má úřad převzít radši někdo zvenku?

V tomto nemám žádnou preferenci, ten úřad je pod zákonem o státní službě. To znamená, že skutečně musí odpovídat i ředitel, respektive celé výběrové řízení zákonu o státní službě, se všemi podmínkami, které daný zákon má. Takže uvidíme, kdo se přihlásí.