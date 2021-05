Nezbývá než věřit, že se Vojtěch poučil, musíme ho víc kontrolovat, míní šéf lékařských odborů Engel

Adam Vojtěch je za necelý rok a půl pandemie koronaviru už pátým ministrem zdravotnictví. Je jeho návrat dobrým rozhodnutím? Poučí se ze svých chyb a dotáhne boj s pandemií covidu-19 do zdárného konce? V pořadu Pro a proti diskutovali šéfredaktor online Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt a šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel. Pro a proti Praha 0:10 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V této situaci je to pro resort nakonec dobrá zpráva, protože přichází někdo, kdo se nemusí rozkoukávat a bude ho umět řídit,“ říká v Pro a proti šéfredaktor online Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel nepovažuje Vojtěchův návrat za nijak skvělé řešení. „Ale kdyby měl přijít někdo nový, tak by se situace stala neřešitelnou.“

„Nikdo s Vojtěchovým návratem nepočítal. V začátcích pandemie lhal o dostatku ochranných pomůcek, nechtěl plošně odměnit zdravotníky po první vlně. Také nevyužil letního období pro přípravu na druhou vlnu. A neobjednali jsme ani dost očkovacích látek,“ vypočítává své hlavní výhrady předseda odborů.

Cikrt namítá, že pandemie zaskočila všechny. „Vojtěch vycházel z názoru expertů, snad to pro něj bude poučení, kým se obklopit. Stran letního rozvolnění se měl postavit premiérovi. Ale tehdy nestáli proti sobě ministr s odborníky proti premiérovi, ale odborníci proti odborníkům. Bohužel, část odborné veřejnosti se tehdy mýlila a nejsou to schopni uznat dodnes.“

„Česko objednalo tolik vakcín, kolik si odborníci mysleli, že bude třeba, ale protaktizovali to. Jiné státy objednaly násobně víc. Tehdy jsem nenašel nikoho, kdo by množství vakcín kritizoval. A byly to veřejně známé informace,“ hájí tehdejší hlavu resortu šéfredaktor.

Engel přesto považuje Vojtěchovy chyby za závažné. „Někteří v červnu slavili, že jsme za vlnou, ale dnes víme kam jsme se dostali. Dnes máme mnoho lidí, kteří nemoc prodělali, jsou očkováni, takže populace není tak zranitelná. Přesto nás čeká hodně rozhodnutí, která by měla být dělána obezřetně.“

‚Vojtěchův reparát‘

„Pokud bude Vojtěch naslouchat lidem, kteří se v epidemii nezmýlili, tak bude teď zkušenější v tom, že bude trvat na prosazení odborných názorů,“ předpokládá Cikrt. „Je opravdu třeba začít pořádně chytře testovat a trasovat. I tady je příležitost pro reparát staronového ministra.“

Podle Engela má Vojtěch rezervy v tom, jak si dřív vybíral odborníky. „Nezbývá než věřit, že se poučil. Teď sice všechno vypadá zalité sluncem, ale pokud zaspíme a neuděláme potřebné kroky, pokud nebudeme sekvenovat, abychom podchytili mutace, tak i přes očkování mohou být dramatické problémy.“

Ministr by měl napřít všechny síly do propagace očkování, radí šéfredaktor. „Za chvíli budeme mít dost vakcín i očkovacích kapacit, a nebudeme mít lidi ochotné se očkovat. A to, jak premiér zachází s ministry, je jeho vizitka. Je to samozřejmě špatně, když tahá adepty jako králíky z klobouku,“ shrnuje Tomáš Cikrt.



„Musíme věřit, že se Vojtěch z chyb poučí. Teď už je zbytečné tahat další jména. Taková je realita a nezbývá, než nového ministra kontrolovat. Hodně lidí tuto funkci asi ani vzít nechtělo, takže premiér zřejmě moc variant neměl,“ konstatuje Martin Engel.

