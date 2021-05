Adam Vojtěch premiéra poslouchal, což se v kampani bude hodit, myslí si exministr Němeček

Kruh se uzavírá – po osmi měsících a třech dalších výměnách, se do křesla ministra zdravotnictví za ANO vrací Adam Vojtěch. Bývalý šéf resortu Leoš Heger (TOP 09) hodnotí ve spúeciálu Českého rozhlasu Plus staronového ministra jako slušného člověka, kterému se povedlo prosadit spoustu dobrých věcí. Další exministr Svatopluk Němeček (ČSSD) má za to, že Babišův muž loni fatálně selhal a jeho návrat staví Česko na úroveň banánové republiky.

Praha 14:20 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít