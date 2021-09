Není důvod k panice. Zásadní indikátory jsou přijatelné, zhodnotil Vojtěch vývoj pandemie

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělní tiskové konferenci řekl, že se letos pandemie šíří výrazně méně než vloni na podzim. „Troufám si tvrdit, že se reálně projevuje imunizace společnosti způsobená očkováním i proděláním nemoci,“ uvedl s tím, že není důvod k panice. Lidé ale podle něj musí být stále obezřetní. Šéf ÚZIS Ladislav Dušek následně popsal, že i přestože jsou indikátory přijatelné, epidemie nabírá na síle. VIDEO Praha 11:19 13. 9. 2021 (Aktualizováno: 11:45 13. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch seznamuje veřejnost s prvními výsledky studie kolektivní imunity. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Máme více než šest milionů lidí, kteří jsou naočkováni alespoň jednou dávkou. Tempo se sice zpomalilo, ale stále se očkuje a je zásadní, aby se lidé dále očkovali a my šli do podzimu s co největší proočkovaností,“ popsal současnou situaci ministr zdravotnictví.

Pak by se podle něj Česko mohlo zbavit i zbývajících opatření, jako to například udělalo Dánsko.

Epidemie na podzim podle očekávání odborníků přesto začala nabírat na síle. „Nárůst je očekávatelný po návratu do škol a do zaměstnání. Ale je to stále bezpečná hodnota podle studií i doporučení CDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – pozn. red.),“ řekl Dušek.

Důležitost očkování

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky zároveň vysvětlil, že se nemoc šíří zejména mezi mladými a neočkovanými lidmi. „Díky tomu jsme si jisti, že ukončené očkování likviduje a brání těžkému průběhu onemocnění,“ uvedl. To podle něj dokládá i fakt, že během léta a první půlky září lékaři přijímali na jednotky intenzivní péče pacienty jen „sporadicky“.

Dušek zároveň popsal, že v Česku chybí naočkovat 420 tisíc seniorů, kteří neprodělali covid-19. U mladých si nechala vakcínu podat jen polovina. „Doočkování těchto věkových kategorií by byl pomyslný zámek, aby nedošlo k nekontrolovatelné eskalaci,“ doplnil.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na tiskové konferenci popsala, že až čtyři pětiny klastrů hygienici zaznamenali ve školách. Nakažení se také více začali objevovat ve firmách nebo v sociálních a zdravotnických zařízeních. „Tam jsme zjistili, že šlo o členy personál, kteří nebyli očkovaní,“ popsala.

Vláda v pátek přesto díky příznivé epidemické situaci odsouhlasila, že vysoké školy mohou organizovat přednášky. Mimo to mohou děti od pondělí chodit na společné plavání bez testů, při sportu pak nemusejí dodržovat rozestup 1,5 metru. Ministr úpravy už dříve opatření vysvětlil snahou o zjednodušení podmínek pro školáky.

Uznávání protilátek?

Česko podle ministra Vojtěcha zatím nebude Česko uznávat protilátky v krvi jako důkaz bezinfekčnosti. „Data nejsou jednoznačná, proto zahajujeme další studii Preval II,“ uvedl.

Lidem s protilátkami nicméně bude stačit jenom jedna dávka vakcíny, podle ministra budou očkováni jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Očkovaní s protilátkami zároveň nemusí na třetí dávku.