Neočkování si budou časem testy na koronavirus platit sami, plánuje ministr Vojtěch

„Pokud budeme v situaci, kdy se každý bude moci rychle proočkovat, tak v takovém případě by stát neměl hradit testy pro to, aby člověk mohl do restaurace, za kulturou a tak dále,“ řekl pro Seznam.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vidí to jako další způsob, jak motivovat lidi k očkování. Snižování počtu testů hrazených státem plánuje Vojtěch jako postupný proces, který se bude odvíjet od dodávek vakcín a počtu již očkovaných druhou dávkou.

V červenci zůstalo platné schéma dva PCR a čtyři antigenní testy na měsíc. „Červenec bude měsícem, kdy budeme očkovat zejména druhé dávky. Je to snad 1,6 milionu lidí, kteří čekají na druhou dávku a budou očkováni,‘ uvedl pro Seznam.cz.

Zda už od srpna by mohlo dojít ke změně ministr zatím neuvedl. „To budeme muset vyhodnotit, zatím nechci říkat stanovisko,“ řekl.

‚Hradíme testy pro zábavu‘

„To, co hradíme, jsou vlastně testy pro běžný život, aby člověk šel do restaurace, za kulturou, sportoval. To není standard. Z veřejného zdravotního pojištění by se měly hradit testy, které mají indikaci. I celá řada odborníků kritizuje, že hradíme testy pro zábavu,“ uvedl ministr.

Hrazeny budou i nadále testy, na které byli pacienti posláni lékařem. Pokuty za porušování pravidel a nařízení proti koronaviru zatím Vojtěch navyšovat neplánuje.