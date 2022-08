Adaptační skupiny pro malé Ukrajince budou pokračovat. Nově se zapojí děti od 15 do 18 let

Takzvané adaptační skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků mají pokračovat i na podzim a v zimě. Ministerstvo školství vypsalo novou dotační výzvu pro pořadatele těchto intergačních aktivit a vložilo do ní celkem 200 milionů korun. Kurzy mají pomoct malým Ukrajincům zorientovat se v českém prostředí. Od února adaptačními skupinami prošlo již 30 tisíc ukrajinských dětí. Praha 17:04 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyučování českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky na ÚJOP UK. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo školství se rozhodlo adaptační skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků i nadále podporovat, protože jde podle něj o způsob, jak napomoct integraci nové příchozích nejmenších migrantů.

Bez znalosti jazyka, prostředí a bez společenských vazeb je pro utečence příchod do nové země velmi náročný. Jak uvádí tiskové oddělení resortu školství, protože ruská invaze na Ukrajině pokračuje, je třeba, aby pokračovaly i snahy o co nejrychlejší začlenění uprchlíků do společnosti.

Od února, kdy válka na Ukrajině začala, prošlo adaptačními skupinami celkem asi 30 tisíc ukrajinských dětí, což je necelá třetina, odhaduje ministerstvo školství. Zhruba 400 organizátorů kurzů si mezi sebe rozdělilo dotace v celkové výši 245 milionů korun.

„ Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí. Podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností a to zejména v českém jazyce. Připravit je na nástup do českých škol a podpořit jejich duševní zdraví a pohodu,“ vysvětlila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Skupina školu nenahradí

Novinkou je, že tato dotační výzva je určená také na adaptační skupiny pro starší Ukrajince ve věku od 15 do 18 let. Těch je podle červnových statistik ministerstva vnitra v Česku registrovaných asi 23 tisíc. Přes léto se ale mohlo číslo změnit. Část Ukrajinců se vrací do vlasti, někteří naopak přijíždějí.

Pro mladé Ukrajince, kteří věkem přísluší na střední školu, dosud stát financoval jen jazykové kurzy. A ty nebyly nijak zvlášť navštěvované, celkem jimi od začátku války prošly podle ministerstva školství asi tři tisíce studentů.

Ukrajinští středoškoláci mají často problém se dostat na české střední školy. Překážkou je hlavně čeština, bez které se neobejdou. Podle červnového průzkumu společnosti PAQ research nechodila do školy pětina ukrajinských středoškoláků, kteří přišli s rodinami do Česka.

Adaptační skupiny jim ale stadium nahradit nemohou, jejich účastníci nemají status studenta.

„ V případě věkové skupiny 15 až 18 let je výzva skutečně určena pro ty děti cizince, které nebyly přijaty ke střednímu vzdělávání, cílem je socializovat je a zlepšit jejich schopnosti v českém jazyce tak, aby mohly být na střední školu u nás přijaty,“ říká mluvčí ministerstva školství Lednová.

Na webových stránkách ministerstva školství je kromě dalších podrobností o čerpání dotací také metodické doporučení, které obsahuje poměrně podrobné návrhy, jak vyučování pro ukrajinské středoškoláky sestavit, jaká probírat témata nebo kolik hodin se věnovat výslovnosti, gramatice či psaní.

Jaký je mezi organizátory o novou dotační výzvu zájem, ministerstvo školství nezveřejnilo. Ovšem jak popisuje například ředitelka 1. Slovanského gymnázia v Praze Taťjana Pergler, její škola zaznamenala zájem Ukrajinců ve středoškolském věku obrovský.

„Řádově to opravdu vychází do šedesát osmdesát zájemců. Věřím, že i kdyby to dofinancování bylo možné jen na jednu adaptační skupinu, tedy jedna škola rovná se jedna adaptační skupina, tak myslím si, že my půjdeme tou cestou, že těch adaptačních skupin budeme mít víc,“ říká Pergler.

O peníze na pořádání podzimních adaptačních skupin mohou požádat vysoké, střední i základní školy a další školská zařízení, taky samosprávy i nestátní neziskové organizace. Čas mají do 15. září.