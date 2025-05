Adiktolog: Heroin jako z Pulp Fiction už v Evropě nebude. Nové opioidy se objednávají v Číně a Indii

Znepokojilo vás nejnovější varování Národní protidrogové centrály před novými drogami v Česku?

Nemůžu úplně říct, že bych s toho byl nadšený. Přece jenom se teď v terénní formě potýkáme se spoustou různých věcí. A právě varování o nálezu nitazenů nás trochu vyděsilo, protože to může znamenat výskyt nových opioidů, které jsou extrémně potentní oproti normálním, které se mezi uživateli návykových látek běžně vyskytují.

Mluvíte o nitazenech. Tp jsou opioidy, jedna z látek, která se v Česku v posledních měsících nově objevila?

Dalo by se to tak říct. Nitazeny jsou skupina léčiv, což jsou extrémně potentní opioidy.

Silné?

Ano. Uvádí se, že síla nitazenů, třeba oproti běžnému morfinu, může být až stokrát i tisíckrát silnější.

To je dost.

U spirochlorofinu, který se tu objevil, se uvádí, že je až pětkrát silnější než fentanyl. Kdybych to měl srovnat s heroinem, tak je to pětadvacetkrát silnější než heroin a asi stokrát silnější než klasický morfin.

A ten je součástí skupiny opioidů, anebo to je zase specifická skupina?

Abychom to zjednodušili, tak se to dá zařadit do nitazenů.

Ale je to konkrétní typ drogy v rámci opioidů, který se tady objevil…?

Ano.

Co přesně ta látka způsobuje? Když ji uživatel polkne, nebo si ji dá do těla nitrožilně, nevím?

U opioidů je vlastně jedno, jakou formou se užívají. Vstřebávají se přes sliznice i jinak, takže se dá šňupnout, spolknout, kouřit, ale v našem případě je nejčastější nitrožilní užívání. A tam je extrémní riziko. U této skupiny opioidů je velmi malá hranice mezi terapeutickou a už nebezpečnou dávkou, která má za následek předávkování.

Že se velmi snadno předávkujete?

Nitazeny byly syntetizovány v 50. letech jako náhrada současných užívaných opioidů na bolest. Ale právě proto, že se zjistilo, že je referenční hladina tak strašně nízká, tak se v klasické klinické praxi nepoužívají a ani nemohou. Nepoužívají se ani ve veterinární péči. Všechny tyto nitazeny jsou tedy čistě jenom research chemicals. To znamená, že se používají jenom pro výzkum a nejčastěji to bývá právě výzkum účinků předávkování opioidů na organismus. Jinak jejich standardní terapeutické použití neexistuje.

Nová droga

Jaké pocity zažívají lidé, kteří si dají tuto látku nitrožilně do těla?

Ty jsou úplně stejné jako u jakékoli jiné opioidní látky. Lidem, kteří nejsou úplně závislí – takže je musí užívat, aby jim nebylo špatně – to způsobuje formu euforie a dalších blažených pocitů. Ale právě kvůli tomu, že tady nemáme tak rozvinutou scénu opiátů, tak většině klientů, kteří to využívají, jde spíš o to, aby odstranili abstinenční syndrom.

Takže tím překlenují nějaké období?

Není to období, ale forma závislosti. Potřebují to brát, aby jim nebylo špatně, takže jsou na tom závislí.

Spíš jsem myslel, jestli to nepoužívají jako náhražku, když třeba nemají k dispozici drogu, na které jsou závislí…?

To je jedna z cest, jak se dostává mezi uživatele. Je to ovšem látka, která se dá syntetizovat, ale není to jednoduchá forma syntézy, jak by tomu bylo třeba u pervitinu nebo u heroinu, který se tady taky vyrábí, nejčastěji ze šťávy nezralých makovic. Česká republika je velmoc v pěstování modrého máku na potravinářský průmysl, což jinde v Evropě není až tak běžné, že by ta pole byla takto dostupná. Takže většina opioidů, které tady na ulici jsou – když se budeme bavit o těch nelegálních a o těch, které nejsou v lékové formě – jsou podomácku vyrobený heroin z nezralých makovic. Ten není až tak potentní, což znamená, že ho uživatelé potřebují užívat buď velice často, nebo ve velkém množství. A když se sem právě dostanou nové opioidy, tak se tím snaží substituovat to, že zrovna nemají heroin.

Policie oznámila, že na látky z této skupiny opioidů už zemřeli nejméně dva lidé. Víme, odkud případy byly, respektive jestli se dá regionálně popsat, kde se tyto látky vyskytují?

To se popsat dá a i vcelku jednoduše. V ČR totiž nemáme tak rozšířený problém se zneužíváním opioidů, takže je to regionální. Největší otevřený černý trh s opioidy je v Praze, další je v Ústí a v menší míře v Brně. Nikde jinde to není. V rámci nelegálních návykových látek máme prim v tom, že je tady majorita užívání stimulantů, nejčastěji právě pervitin. To znamená, že uživatelů opioidů není tak moc. Z populace uživatelů, kterých máme něco přes 47 tisíc, je asi jenom devět tisíc, kteří užívají nějakou formu opioidů. Z toho se dá lehce odvodit, kde k tomu došlo, a u těchto případů víme, že se to stalo v Praze.

Jak se sem ty drogy ale dostanou?

U nás je to první záchyt, který za poslední dobu evidujeme. Když nepočítám fentanyl, ale ten v naší republice není ve formě krystalického prášku. Jsou to zneužívané náplasti, které se předepisují pacientům s onkologickým onemocněním na bolest. U nás tedy zatím není rozvinutá forma práškového fentanylu, který známe z různých videí a dokumentů v USA.

Z amerických měst.

Přesně tak. A tam už právě ani fentanyl nestačí, aby lidem pokryl jejich závislost. Proto se tam dostávají nitazeny.

Nitazeny v Česku jsou tedy ve formě krystalického bílého prášku, který je rozvařen, vložen do injekční stříkačky a vpraven do žíly?

Pravděpodobně.

A vaří se tady?

Ne.

A kde se vaří nebo připravuje?

Nejčastější se objednává z Číny nebo z Indie. Sem se pak dostane poštou. Může to být dopis, balíček, jakákoli forma.

Nemohou to zachytit celní úřady?

Dá se to zachytit. Celníci se na to snaží připravit, ale není to stoprocentní. My jako odborníci se obáváme toho, že by se to tady rozšířilo ještě mnohem víc a připravujeme se na to, že by to mohlo nastat. Zatím nemáme zprávy z terénu, že by to bylo mezi uživateli opioidů rozšířené, ale rozhodně toto riziko nepodceňujeme.

Jak často se stane, že se v Česku objeví nový typ drogy?

Pokud bychom brali v potaz novou drogu jako nové opioidy, tak ne až tak často. Pokud bychom ale měli brát v potaz jakoukoliv novou syntetickou návykovou látku, což je v našem pojetí cokoli, co není pervitin, heroin, marihuana nebo tradiční návykové látky. Jsou to všechny formy syntetických látek, jako mefedron, klefedron, mňau-mňau, různé druhy kathinonů, případně syntetické kanabinoidy a entaktogeny.

To jste to vzal od tanečních drog až po nevím, co všechno?

To jsou právě ty věci, které nazýváme jako nové syntetické drogy. Je to cokoli, co není pervitin, heroin a tak dále. A tato forma syntetických stimulantů a entaktogenů se tady vyskytuje poměrně často.

A proč ty nové drogy vůbec vznikají? Mají pak silnější účinky? Anebo naopak třeba látky, ze kterých se dělají jiné drogy, nejsou zrovna k dispozici, tak se v laboratoři smíchá něco experimentálně dohromady a vznikne tohle?

Tady je problém v rámci naší legislativy. Nové návykové látky se průběžně zakazují, ale forma naší legislativy je o tom, že se zakáže specifická molekula, a ne ty ostatní analogy. To znamená, že chemik nebo laboratoř v Číně nebo bůh ví kde k látce, která už je na seznamu zakázaných návykových látek, přidá nějakou OH-sloučeninu nebo změní nějakou vazbu.

Rozumím, Vzniká tedy HHC, HHP, 479… O tom jsme už několikrát mluvili. Mě by spíš zajímalo, proč to lidé dělají. Předpokládám, že se tím snaží obejít zákon?

Přesně tak, jednak kvůli prodeji, jednak i kvůli samotnému užívání. Když policie u uživatele tuto drogu najde, tak ho nemohou postihovat podle zákona o šíření toxikomanie, musí se to řešit jinak. A v tom je velké riziko – u těchto nových návykových látek nemáme úplně přesné informace o tom, co to dělá těle, jak se to třeba může chovat v kombinaci s jinými návykovými látkami a nakolik to může být nebezpečnější než všechny ostatní návykové látky, které tady doposud byly.

První varna

Celníci na konci dubna informovali o první odhalené varně klefedronu v Česku. Co to je za látku?

Klefedron je jedna ze syntetických stimulačních drog. Tomu právě říkáme katinony, což vzniklo z původního objevu jedné molekuly v katě jedlé. To je forma kořenové zeleniny, která se užívá v Asii, kde se žvýká pro její stimulační účinky. Je to něco podobného jako koka, ale je to jiný typ rostliny. Z ní se následně syntetizují jiné druhy těchto stimulačních drog, které nejčastěji fungují třeba jako pervitin nebo v některých formách jako MDMA, tedy extáze. Klefedron u nás není úplně nová návyková látka. Poprvé jsme se s ním setkali už několik let zpátky. Třeba v Praze se asi před deseti lety rozšířila mezi uživateli návykových látek. Říkalo se tomu funky.

Tohle ve vás taky vzbudí euforické pocity?

Je to stimulační droga, takže to působí velice podobně jako pervitin nebo kokain. Prodávala se mezi uživateli návykových látek a občas se tyto sloučeniny objeví i v klubech a prostorách noční zábavy. Třeba když se podívám do seznamu otestovaných vzorků v rámci projektu, který se teď rozjíždí na testování návykových látek v prostorách noční zábavy a v nízkoprahových službách, tak tam jsou přesně tyto typy návykových látek jako mefedron a klefedron velice časté. Často jsou užívány jako náhražka pervitinu nebo jsou přidávány do tablet, aby to „líp šlapalo“.

Při své terénní práci pro Sananim jste přišel do styku s lidmi, kteří tento typ drogy užívají?

Ano. Nejčastěji se to užívá jako náhrada pervitinu v období, kdy tady není. Třeba zrovna zavřou některého z vařičů, nebo zlikvidují varnu… Prostě je výpadek. Uživatelé potom tedy sahají po těchto jiných typech návykových látek.

Setkal jste se s lidmi, kteří už nitazen třeba měli?

Naštěstí ne.

Záchranné spreje

Je pomoc těmto lidem odlišná od té, kterou poskytujete uživatelům jiných drog? Zaznamenal jsem, že v USA například existují látky, které dokážou okamžitě zamezit předávkování. Najdete je například v automatech v některých částech USA.

Ano, mluvíte o Naloxonu. To je antidotum na předávkování opioidy. Existují například ve formě jednorázového spreje, které distribuujeme všem uživatelům opioidů v Praze. Tím předcházíme tomu, aby tady lidé umírali na předávkování. A i kdyby tady bylo to riziko, že se nové nitazeny objeví, tak aby uživatelé tento sprej měli.

A to je nosní sprej?

Ano, jednodávkový nosní sprej. U nás ovšem není tak rozšířený jako právě v USA. Zatím je to ve fázi projektu, což znamená, že se to distribuuje jenom pracovníkům nízkoprahových služeb. Nám jako terénním pracovníkům a pracovníkům v kontaktních centrech to nejde. Ani celníkům, kteří jsou také v ohrožení předávkování. Přece jenom když otevřete zásilku… K předávkování stačí opravdu malé množství těchto nitazenů. Obzvlášť u člověka, který zkušenost s opioidy nikdy neměl.

Jakože se to do nich dostane přes aerosoly?

Stačí jenom otevřít sáček, a jak se zapráší ze sáčku, tak to člověk vdechne. Není to úplně aerosol, ale rozpráší se to. A u člověka, který nikdy neužíval žádné opioidy nebo neměl žádná opioidní léčiva na bolest, tak u něj k předávkování dochází i u malého množství extrémně rychle. Jak říkám, je to riziko nitazenů, tak proto by to měli mít u sebe i celníci. Tyto spreje distribuujeme mezi klienty. Doposud jsme jich rozdali přes 600 a v současné době se stejné množství snažíme dostat mezi uživatele. K tomu je instruujeme, jak to mají používat. Nejdůležitější je, aby nezůstávali sami. Když člověk dojde do stavu předávkování, měl by najít někoho okolo, kdo by mu s tím mohl pomoct. Předávkování je téměř absolutně smrtelné.

Ale na klefedron tohle nefunguje?

Ano, na ten to nefunguje. Funguje to čistě jenom na opioidní látky.

Je rozšiřování naloxonu něco, s čím by mohl pomoct i stát? Nebo to v tuhle chvíli podle vás není nutné, protože rozšíření ještě není tak silné?

Podle mého názoru je potřeba ho rozšířit, kdekoli je to možné – lékárny, policie, která je na místě jako první. Sprej totiž není úplně levný, jeden stojí 500 korun. Kdyby byl levnější a všude dostupný, tak by se zvýšil počet lidí, kteří by byli zachráněni. Přece jenom takových tu nemáme málo, za poslední rok evidujeme kolem 40 případů smrtelného předávkování opioidy.

Policie zveřejňovala čísla za rok 2023, kdy bylo 170 případů předávkování drogami. Do toho ale spadají asi i jiné drogy?

Hlavně léky, ale i pervitin a opioidy. S tím, že u nás právě kvůli tomu, že tu máme nejrozšířenější nitrožilně užívanou drogu pervitin, tak se to promítne i do statistik předávkování.

Na druhou stranu nemůžete v tu chvíli vědět, jestli si člověk vzal opioid, nebo ne? Potom ten sprej nefunguje.

Ano. To ale neznamená, že pokud člověk neví, tak ho nemůže použít. Je to stejné.

Byl byste tedy za to, aby to třeba měli policisté a lidé, u nichž dochází k prvnímu kontaktu s lidmi závislými na drogách?

Přesně tak. Jsem pro to, aby to bylo rozšířenější, než je to doteď. Teď je to ve fázi projektu, který se potřebuje vyhodnotit. Pak se na to potřebuje udělat zhodnocení a tak dále. A kdyby se to pak rozšířilo podobně, jak je tomu třeba v USA, tak je to rozhodně dobře. Každý použitý sprej je zachráněný život.

Prevence

Poslední čísla uvádí, že za rok 2023 skoro 80 lidí zemřelo na předávkování. Čísla za loňský rok zatím nemáme, kromě rozšiřování antidot, tedy protijedů, velmi laicky řečeno. Co v boji proti závislostem a proti novým drogám opomíjíme?

Hlavně formu prevence, to znamená efektivní boj proti tomu, aby člověk tyto drogy vůbec začal užívat, případně, aby v jejich užívání pokračoval, když už se dostává do škodlivé fáze závislosti. Pak je také zapotřebí, abych víc rozšířili metodou Harm reduction, tedy snižování rizik. To je rozšíření kontaktních center, nízkoprahových programů, u opioidů rozšíření substituční péče. To je zařízení, kam lidé chodí a místo pouličních opioidů si berou přesně nadávkovaný laboratorně vyrobený lék. Kvůli přesnému dávkování tam dochází každý den, týden, nebo měsíc podle toho, jak potřebují. Pak nemají potřebu brát jiné rizikové opioidy.

Pokud se tohle nestane, tak už jste říkal, že se obáváte, že sem může přijít větší vlna třeba syntetických opioidů. Čili obava, že počet lidí, kteří se těmito látkami předávkují, může do budoucna vzrůst?

Ano, mám obavu, obzvlášť pokud by sem přišel krystalický fentanyl, A to se může stát vzhledem k tomu, že se přestal vyrábět heroin v Afghánistánu. To byla jedna z hlavních zemí, která distribuovala heroin do Evropy a už vysychají i distribuční cesty. Takže klasický heroin, který známe z Pulp Fiction, z Trainspottingu a dalších populárních filmů, už nebude v rámci Evropy dostupný a něco by ho mělo nahradit. Jak jsem říkal, u nás z toho nemám až tak extrémní obavu, jako by se mohli obávat v západní Evropě, protože velká část uživatelů si to dokáže nahradit právě vyrobenou drogou z makovic. To je ale jen sezónní záležitost. Takže když tyhle věci dojdou, tak hrozí, že se sem začne dovážet.

Třeba fentanyl z USA nebo nové syntetické opioidy z Asie, o kterých jsme se bavili…?

Krystalický fentanyl je taky z Asie.

Takže všechno z Asie.

Ve většině případů se to vyrábí v nelegálních laboratořích v Číně a dováží se to přes kurýry, případně, jak jsem říkal, přes obyčejnou českou poštu.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News a youtubový účet Policie České republiky.