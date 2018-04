Na lécích je závislých 900 tisíc Čechů, léčí se ale jenom zlomek. Doktoři často nevědí o návykovosti tabletek

Nemůžete spát nebo vás trápí úzkosti? Vezměte si na to prášek! Takhle podle některých adiktologů radí lidem řada praktických lékařů ale i psychologů nebo psychiatrů. V prášku často vidíme řešení našich problémů, mnohdy se ale můžeme dostat do ještě větších. Na lécích na uklidnění, na spaní nebo na některých analgetikách totiž vzniká závislost. A právě proti tomu chce od letoška bojovat Národní protidrogový koordinátor. Praha 7:00 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada lidí řeší osobní problémy nebo třeba nespavost léky. | Foto: Ryan Whitlow | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Na začátku je většinou nějaký psychický problém, úzkost, nespavost nebo bolesti, na které nic nepomahá. Člověk se proto obrátí na doktora – ve většině případů pak od něj odchází s receptem.

„Lékař vám napíše půl tabletky denně. Vy jíte půl tabletky denně, cítíte samozřejmě úlevu, protože po návykových lécích přichází úleva hned do půl hodiny. A postupem času tím, jak to tělo si na to zvyká, tak úleva je čím dál tím menší. To znamená, že ve chvíli, kdy se neřeší ty problémy, proč vlastně člověk ty léky bere, tak samozřejmě má tendenci zvyšovat si ten stav, udržet si stav určité euforie nebo uvolnění po tom léku,“ vysvětluje Radiožurnálu adiktoložka z pražského Branického sanatoria Monika Plocová.

A právě v tu chvíli si pomalu ale jistě pacient buduje závislost na lécích. Polcová říká, že některým lidem pak třeba nestačí už ani 90 prášků na uklidnění denně. A to, co se na začátku zdálo jako snadná pomoc od problémů, pak lidem přináší další.

„Dneska povědomí o návykových lécích je ještě pořád malé a v podstatě mnohdy praktičtí lékaři ještě pořád vůbec nemají informace o tom, že ty léky můžou způsobovat až takovou závislost a v podstatě to tem klientům normálně píšou,“ dodává.

Z ankety v ulicích Prahy je patrné, že si lidé vesměs začínají uvědomovat, co můžou tyto léky způsobovat. Řada z nich ale odpověděla, že už byli v situaci, kdy po tabletách museli sáhnout nebo s nimi měl problém někdo z jejich blízkých.

A právě proto chce problematiku zneužívání léků zahrnout do nové protidrogové strategie na příštích devět let Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Budeme chtít, aby vláda na to téma léků a lékových závislostí vyčlenila prostředky – ať na téma pomoci, ta tady skoro neexistuje, tak na oblast kampaně nebo prevence mezi lékaři, kteří to předepisují. Udělat nějaký screening s pacienty, jestli náhodou nemají ten a ten problém. Mít nějakou nabídku pomoci lidem, aby věděli, že se mají kam obrátit,“ popisuje pro Radiožurnál Vobořil.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová říká, že zneužívání léků by se nemělo podceňovat: „Zneužívání léčivých přípravků je problematikou, kterou se ministerstvo zdravotnictví aktivně zabývá. Z pohledu nadresortní koordinace považujeme za vhodné zabývat se v oblasti lékových závislostí problematikou zneužívání léčivých přípravků používaných pro substituční léčbu poskytovanou osobám závislým na opiátech, případně zneužívání léčivých přípravků získaných nelegální cestou.“

Pět tabletek denně už je na detoxikaci

S hodnocením strategie chce ale resort počkat, až ji dostane v konečné podobě. Podle statistik Národního protidrogového koordinátora je v Česku na lécích závislých téměř devět set tisíc lidí – nějakým způsobem se ale léčí jen asi dva tisíce z nich. Adiktoložka Monika Plocová ale dodává, že dostat se ze závislosti na lécích lidé sami bez odborné pomoci nezvládnou. Navíc vysazení léků podle ní přináší silné abstinenční příznaky.

Pokud lidé berou víc než pět tabletek denně doporučuje Plocová i detoxikaci. Navíc je potřeba, aby si závislý promluvil s terapeutem o příčině, proč vůbec musel léky začít brát. Závislost na lécích má stejně jako na jiných drogách podobné příčiny – a to třeba stres, existenční problémy, deprese, úzkosti nebo problémy v osobním životě.

Nadměrné užívání léků podle lékařů ničí třeba játra, slinivku nebo ledviny – prášky na uklidnění zase po delší době poškozují mozek.