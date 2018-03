Šest let kauzy Rath jí zdevastovalo život, to je dostatečný trest, řekla advokátka administrátorky Novanské

Do vazby šla ve 32 letech, nyní jí je 38 a soud nad ní stále nevynesl žádný platný rozsudek. Advokátka Lucie Novanské, obžalované v kauze Rath, se mimo jiné tímto argumentem v závěrečné řeči snažila obměkčit soud, aby její klientku nepotrestal. Pokud by trval na její vině, dostatečným trestem je podle ní šestileté trvání ostře sledované kauzy. Filip Svoboda, obhájce stavaře Pavla Drážďanského, soudu vytkl, že nedal dostatečný prostor k obhajobě. Praha 11:25 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucia Novanská obžalovaná v kauze Rath | Zdroj: ČTK

"Novanské bylo 32 let, když byla vzata do vazby, v jejích 38 let řízení dosud neskončilo, a to ani prvoinstančně. Přitom má zcela zásadní dopad do osobního života obžalované vést normální život. Pokud by senát byl přesvědčen o její vině, pak je třeba konstatovat, že shora uvedené je pro obviněnou již dostatečným trestem. Tuto skutečnost by měl krajský soud ve svém rozhodování zohlednit," uvedla advokátka Kateřina Pokorná.

Její klientka je podle státního zástupce společně s někdejším hejtmanem Davidem Rathem a manželi Petrem a Kateřinou Kottovými ústřední postavou korupčního případu. Novanská jako administrátorka veřejných zakázek ve společnosti ML Compet podle obžaloby zařizovala, aby předem vybrané společnosti hladce prošly veřejnou soutěží. Za to údajně inkasovala statisícové úplatky. Hrozí jí za to až šest let vězení a pokuta milion korun.

'Jednala v mezích zákona'

Podle její advokátky ale "jednala v mezích zákona a se všemi shodně" a soud by ji měl zprostit obžaloby. "Ve vztahu k Novanské je dopad trestního řízení zcela devastující. Již šest let žije v obavách stran její budoucnosti, již šest let se potýká s problémy v pracovní sféře i ve sféře osobní. Má nenapravitelný dopad do jejího psychického stavu vyvolaného nekončící nejistotou," podotkla Pokorná.

Obhájce exmanažera stavební firmy Konstruktiva Branko Pavla Drážďanského, jemuž za údajné uplácení při rekonstrukce zámku Buštěhrad hrozí až pět let a pokuta 2 miliony, je zase přesvědčen, že obžalovaní nedostali dostatečný prostor pro obhajobu.

Nedostatečný prostor

"Nebyl jim dán prostor uvést všechny okolnosti na jejich obhajobu, k tomu zajisté patří i možná polemika s rozsudkem tohoto soudu," poukázal advokát Svoboda. První rozsudek krajského soudu zrušil odvolací vrchní soud. Byl přesvědčen, že odposlechy jsou jako klíčový důkaz kauzy nepoužitelné kvůli nezákonnosti. Nejvyšší soud však jeho usnesení zrušil a odposlechy do kauzy vrátil.



Stejně jako v minulých dnech, i ve čtvrtek advokáti v závěrečných řečech tvrdí, že soudce Robert Pacovský se musí řídit názorem odvolacího vrchního soudu a odposlechy jako důkaz nemá připustit. Podle státního zástupce Petra Jiráta to však není možné, a platí naopak rozsudek Nejvyššího soudu. Sám Pacovský již naznačil, že s odposlechy počítá i nadále.

Útoky na spolupracující obviněnou

Advokáti se v závěrečných řečech opakovaně trefují do slánské podnikatelky Ivany Salačové, která spolupracuje s policií výměnou za status spolupracující obviněné. Podle obhájců existují rozpory v jejích výpovědích a je nevěrohodná, protože čelí obžalobě v další kauze.



Státní zástupce Petr Jirát navrhl Rathovi a Kottovým až 9 let za mřížemi a propadnutí veškerého majetku. Soud v posléze zrušeném rozsudku Ratha potrestal 8,5 roku a nechal mu propadnout přes 20 milionů korun. V rozsáhlé korupční kauze figuruje dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly.

Kauzu zdržel soud i Rath

Kauzu Rath soudy projednávají od srpna 2013, její průběh zdržel vrchní soud, který zrušil původní rozsudek Pacovského senátu. Průtahy však vznikly i kvůli Rathovi: po sporech o jeho obhajobu dostal soudně přidělenou advokátku, která potřebovala čas na studium spisu.

Soudní jednání stálo i po Rathově pádu z kola, kvůli němuž se údajně necítil dobře a nemohl tak k hlavnímu líčení. Soudce Pacovský do zrušeného rozsudku napsal, že Rathovi potíže neuvěřil.