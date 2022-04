Hrušovany u Brna zjišťují stav zchátralé vily od Adolfa Loose, plánují její obnovu

Technici, historici a restaurátoři odhalují tajemství zřejmě nejstaršího domu s rovnou střechou na českém území. Ten stojí v Hrušovanech u Brna a navrhnul ho světoznámý architekt Adolf Loos. Postavit si ho v roce 1914 nechal ředitel sousedního cukrovaru Viktor Bauer. Obec zdevastovanou kvádrovou vilu se zpustošenou zahradou koupila od soukromníka v roce 2020. Pomocí průzkumů se teď snaží zjistit její stav kvůli chystané rekonstrukci. Brno 12:34 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vilu si nechal postavit ředitel sousedního cukrovaru Viktor Bauer. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Co mě osobně zneklidnilo, byl stav té konstrukce – krov na některých místech drží pouze silou vůle,“ ukazuje nezávislý místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček (Mladá změna s podporou STAN) v prvním patře vybydlené vily na dřevěné trámové konstrukce, které podpírají rovnou střechu domu.

„Neustále jsme vedli s odborníky diskusi o tom, zda se nějak vystupovalo na střechu. Při průzkumů se našla pozice původního výlezu na střechu, který je zachovaný vlastně v té původní podobě. Dokonce tam byl zasklen,“ popisuje Knoflíček.

Zásahy po sondách jsou patrné i zvenčí domu a také v okolní zahradě. Ta už není zarostlá, ale připomíná mnohem více udržovaný park. „Zahradu jsme obnovili, udržujeme ji ve stavu, aby zbytečně nezarůstala. Byl tady i posledně bazén, který jsme zrušili, zahrabal se a zahrada prokoukla.“

I proto Hrušovany požádaly památkáře, aby i zahrada byla památkově chráněná, stejně jako je nyní vila samotná. Návrh teď leží na ministerstvu kultury.

Hlavní průzkumy stavu domu mají být hotové do pár měsíců. Experti se ještě podívají na trochu záhadné technické vybavení budovy. „Protože ten dům je perforovaný, je tu množství otvorů, což odborníkům nedává smysl. Je to vlastně nějaká ventilace a nevíme, jak měla fungovat,“ dodává hrušovanský místostarosta.

Hledání peněz

Ze všeho nejdůležitější ale bude najít peníze. Hrubý odhad nákladů na rekonstrukci činí 100 milionů korun. Obec požádala Jihomoravský kraj, aby Bauerovu vilu zařadil mezi projekty, které by mohly získat peníze z Národního plánu obnovy, tedy evropské dotace.

Náměstek hejtmana František Lukl (Starostové pro jižní Moravu) s tím souhlasí: „Uděláme maximum pro to, abychom dokázali to financování z národního plánu obnovy do Hrušovan nasměrovat, protože jejich projekt je kvalitní a líbí se nám.“

Co bude uvnitř?

Vila má po obnově sloužit jako muzeum Loosova díla. Má v něm být i prostor pro bádání, ale také prezentaci obce, kraje či cukrovarnictví nebo bytové kultury minulého století. Součástí má být i knihovna, aby si k vile zastrčené za garážemi a fotbalovým hřištěm našli cestu i vztah místní obyvatelé.

„Nemáme zámek, nemáme hrad, máme továrnu, máme vilu od architekta, který je pokládán za jednoho z pěti nejvýznamnějších architektů 20. století. My si toho vážíme a chceme, aby si tu identitu k tomuto objektu anebo k tomu místu našli všichni z Hrušovan.“

Potenciál domů je podle místostarosty Knoflíčka vysoký. Stačí se ostatně jen podívat, jaký zájem budí jiné Loosovy stavby v Česku, ať už je to Müllerova vila v Praze nebo bytové interiéry v Plzni.