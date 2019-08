Debatu o stejnopohlavním manželství ovládá strach a předsudky. Dětem by ale pomohlo, říká právnička

9. 8. 2019 | Praha

Lidem stejného pohlaví umožňuje vstupovat do manželství osmadvacet zemí včetně Spojených států, Portugalska nebo Mexika. V Česku můžou gayové a lesby uzavírat registrované partnerství. Novela, která by jim dala stejná manželská práva a povinnosti jako heterosexuálům, zatím čeká na projednání ve Sněmovně. Proč vyvolává mezi politiky takové rozpory? A co všechno by mohla změnit?