Krnáčová: S Babišem nemluvím. Řídit stát jako firmu je ta největší hovadina, kterou jsem kdy slyšela

Exprimátorka Adriana Krnáčová z ANO odmítá s předsedou svého hnutí a premiérem Andrejem Babišem komunikovat. Pokud by si mohla vybrat, tak by podruhé do ANO nevstoupila. A řídit stát jako firmu je podle ní „ta největší hovadina, kterou kdy slyšela“. Krnáčová vše řekla v rozhovoru, který v úterý vydal server Aktuálně.cz. Praha 8:44 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adriana Krnáčová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Když Adriana Krnáčová před několika lety vstupovala do ANO, byla to podle ní jiná strana.

Říčař dál povede pražské hnutí ANO. Krnáčová se nominace na post místopředsedkyně vzdala Číst článek

„Upínala se k ní nějaká naděje na změnu a já jsem byla ráda, že ta změna přichází. Protiví se mi jakýkoliv způsob podvodu nebo šméčka, jinak bych asi nemohla sedm let vést organizaci, jako je Transparency International. Jenže postupem času člověk zjišťoval, že je to jiné, než očekával,“ popisuje v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

„Teď se mi to zdá jako idiotský nápad. Tehdy to byla úplně jiná partaj. Kdybych se ale teď měla rozhodovat, jestli vstoupit, už bych to neudělala,“ podotýká.

V hnutí ANO ale zatím zůstává. „Říkám si, že někdo musí být opozicí uvnitř strany a že nás je takových víc. Minimálně v Praze je několik silných osobností, které mají svůj názor. Jen doufám, že ho začnou také artikulovat,“ přibližuje exprimátorka.

Lídr, který lže

S premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem pak podle svých slov odmítá komunikovat. A na otázku, zda ho jako velkého státníka docení až historie, odpovídá, že podle ní tomu tak nebude.

Návrat pražské exprimátorky do politiky. Krnáčová se dostala do vedení ANO v Praze 6, chystá se i na kraj Číst článek

„Nechci mluvit konkrétně, ale lídr, který nestojí za svými lidmi, není lídr. Stejně tak není lídrem ten, který prokazatelně lže a který místo toho, aby šel příkladem, je spíše protikladem toho příkladu,“ říká také v rozhovoru Krnáčová, aniž by uvedla, zda míní konkrétně Babiše.

Zároveň také kritizuje jedno z Babišových hesel: řídit stát jako firmu. „To je ta největší hovadina, kterou jsem kdy slyšela. Protože třeba na magistrátu nemáte na rozdíl od firmy žádné nástroje, jak se zbavit lidí, kteří vám, ale hlavně městu, škodí. Ti byli zvoleni a s těmi jsem musela pracovat,“ vysvětluje exprimátorka.

Pražská komunální politika je pak podle ní plná úplatných politiků těsně napojených na podnikatele. Případná trestní oznámení ale považuje za zbytečnou věc.

„Podívejte se třeba na poslední případy, které se soudily a vyšetřovaly. Třeba na Čapí hnízdo nebo na podvody s jízdenkami v pražském dopravním podniku. Ze začátku bylo velké haló a bububu. Oprávněně tady vznikla velká očekávání, že nějaký ten bídník bude potrestán, škoda byla vyčíslena. A najednou z toho nic není,“ upozorňuje Krnáčová. „Vždy jsou za tím peníze. Buď jsou za tím vztahy, nebo peníze,“ doplňuje.