Bilance primátorky Krnáčové: pochvaluje si boj proti nevýhodným smlouvám. 'Křečovitý konec,' míní Ondráčka

Pod heslem, že to „prostě" zařídí chtěla bojovat proti klientelismu a mluvila i o bezpečnostní prověrce pro ředitele městských firem. Za necelé čtyři roky ve funkci si šéfka hlavního města Adriana Krnáčová (ANO) pochvaluje třeba nápravu nevýhodných smluv. Například podle ředitele Transparency International Davida Ondráčky není její pozice jednoduchá, pár věcí se povedlo, její konec ale hodnotí jako „dost křečovitý".

„Jsem si vědoma, že tato cesta bude plná nebezpečí a nástrah. Nejsem ale zbabělá a opravdu chci být primátorkou, stále víc a víc,“ tvrdila Krnáčová v říjnu 2014 pro Lidové noviny.

Uplynuly téměř čtyři roky a ačkoli ještě letos v březnu tvrdila, že chce ve funkci pokračovat a zúčastní se dalších voleb, oznámila nakonec, že je už unavená. O zlatý primátorský řetěz se tak Adriana Krnáčová v dalších volbách ucházet nebude.

Ještě jako kandidátka na pražskou primátorku nastínila témata, na která se chtěla ve funkci šéfky hlavního města zaměřit. Předsevzala si tehdy například vymezení se proti klientelisticko-developerským firmám, transparentní hospodaření, nebo dokonce bezpečnostní prověrky pro ředitele městských firem.

Transparentnost

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedla, že bilancovat zatím nechce, neboť ve funkci bude ještě půl roku. Pokud jde ale o zmíněnou transparentnost, dělá podle ní magistrát to, co může.

„Domněnka, že primátor něco zařídí, je naprosto lichá.“ primátorka Adriana Krnáčová

„Zveřejňujeme v podstatě vše, co zveřejňovat lze. Jde to až tak daleko, že na magistrátním webu je tolik informací, že je to pro běžného člověka v podstatě nepřehledné,“ hodnotí jeden ze svých slibů. Ke zveřejňování smluv, jak podle jejích slov činí magistrát, dopisem prý vyzvala i městské firmy.

Práce pro bezdomovce

V pořadu DVTV před čtyřmi lety také Krnáčová tvrdila, že se chce zaměřit i na práci pro bezdomovce. „Velmi výrazně podporujeme organizace, které tuto problematiku řeší a do této oblasti jde mnohem více peněz než v minulosti,“ říká ke svému slibu dnes.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Posun v problematice bezdomovectví, které jinak spadá do gesce radního Daniela Hodka (ČSSD), hodnotí zpětně i ředitel Centra sociálních služeb Tomáš Ján. „Centrum za působení primátorky ve funkci rozšířilo svou činnost v oblasti bezdomovectví o úklid Prahy - uklízí samotní bezdomovci, vznikly nové výdejny stravy, došlo k rozšíření terénních programů, realizujeme očkování osob bez domova například proti žloutence, očkování jejich psů, zvýšil se nám i počet sociálních bytů v programu Z ulice do bytu,“ vyjmenovává Ján a připomíná, že v zimě se navíc zvýšil počet nocleháren.

Nicméně počet osob bez přístřeší v Praze zůstává podle jeho slov už řadu let stejný – tedy asi čtyři tisíce lidí. Z těch, kteří jsou přímo na ulici, je to asi 1500.

Zděděné problémy

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky je pozice pražské primátorky těžká, a to s ohledem na osobní odpovědnost, která se dostává do střetu s koaličním rozhodováním. Roli podle něj ale sehrály i zděděné problémy nebo situace na úřadě jako takovém.

„Ale výsledky dobré nejsou, Praha proti jiným metropolím stagnuje. Primátorka jí nedala žádný zapamatovatelný směr, její komunikace s veřejností nefungovala, konec je dost křečovitý,“ hodnotí pro server iROZHLAS.cz. Mimochodem: Krnáčová v Transparency dříve působila jako ředitelka.

Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka

„Nepovedlo se nic změnit na komplikované struktuře řízení města, komplikované postupy budou dál město brzdit,“ doplňuje Ondráčka.

Krnáčovou ale chválí například za otevření tunelu Blanka či nedávno představený metropolitní plán. Ten oproti tomu současnému stanovuje třeba výškovou regulaci zástavby, což je podle architekta a vedoucího přípravného týmu Romana Kouckého „exkluzivita“. Stejně tak se plán zaměřuje víc na život v centru Prahy než na rozrůstání metropole do šířky.

Ondráčka pak za pozitivní přínos označil i několik lépe vyjednaných smluv – například tu na nájem budovy Škodova paláce, kde sídlí magistrátní úředníci. To za úspěch považuje i sama primátorka. „Městu jsme tím ušetřili další miliardu korun, a to i přes to, že předchozí vedení radnice nás uvrtalo do soudních sporů a dva z nich jsme prohráli. Vyjednávací pozice nebyla ideální a o to víc si toho úspěchu vážím,“ říká.

Na téma nevýhodných smluv zmiňuje primátorka i opencard a její nástupkyni - Lítačku. „Dnes už si málokdo pamatuje, jaké to způsobovalo městu problémy a kolik vyteklo peněz neznámo kam,“ popisuje neúspěšnou kartu Pražana, která vyšla na 1,7 miliardy korun.

Nefunkční koalice

Co se podle Krnáčové nepovedlo, je sedm měsíců nefunkční koalice, což obhajuje zájmem záchrany Pražských stavebních předpisů, a za chybu označila i pomalou přípravu městského okruhu. Právě tady se podle ní ukázalo, že v koalici jsou velké ideologické rozdíly. „Dnes si říkám, že jsme měli být důraznější,“ myslí si Krnáčová.

Jiný pohled má Ondráčka z Transparency. „Úplné dno byly trafiky pro členy klubu ANO (ČSSD i Trojkoalice), aby se vládní koalice obnovila. To nás vrátilo do 90. let. A zákulisní hráči a advokáti kolem městských firem stále nahrazují oficiální mechanismy,“ vyjmenovává podle něj problematické momenty Krnáčové coby primátorky. Naráží například na kauzu Květoslava Hlíny, právníka blízkého hnutí ANO, který získal vliv v pražském dopravním podniku.

Dopravci totiž poskytuje právní služby a pravidelně dochází i na představenstvo společnosti včetně obchodních jednání. Když na případ upozornil Radiožurnál, nařídila primátorka Krnáčová jeho roli prověřit.

Uber versus taxikáři

Ve funkci primátorky musela Krnáčová řešit i spory taxikářů a řidičů sdílené služby Uber. Hlavní město dokonce zažilo několik protestů, kdy taxikáři pomalou jízdou blokovali Prahu. Nelíbilo se jim, že přepravní služba Uber má jiné podmínky pro fungování, a žádali po primátorce, aby věc vyřešila. Krnáčová jim tehdy vzkázala, že by si protest měli rozmyslet, protože blokádou ulic si na svou stranu nikoho nezískají.

„Vyžadovat řešení formou stávky je nepřípustné. Nevím, v jaké realitě ti lidé žijí, ale tím, že budou blokovat Prahu, se jejich pozice nevylepší a spíše to bude mít opačný efekt.“ primátorka Adriana Krnáčová

Že se za Krnáčové coby primátorky začala situace ohledně taxikářů měnit, si myslí i novinář Janek Rubeš, který se předražováním jízdného dlouhodobě zabývá. Rubeš připomíná, že před soudem před dvěma lety stanulo šest taxikářů a jeden bývalý úředník magistrátu.

„Pokud se nepletu, tak primátorka je v historii našeho města jediná, za jejíž vlády se podařilo dostat sedm podvodníků, kteří se vydávali za taxikáře, před soud. A to konkrétně to nejsilnější jádro. Zároveň mnoho násilnických řidičů, díky skvělé práci Městské policie Praha, přestalo jezdit,“ popsal Rubeš a ihned dodal: „Nedokážu posoudit, jaký na tom má, či nemá podíl. Vím, že celou akci proti těm nejhorším podnikla kriminální policie.“ Rubeš je nicméně přesvědčen, že to byla reakce na jeho seriál, kde na nepoctivé taxikáře upozorňoval.

Sama Krnáčová si pak pochvaluje rostoucí úspěšnost při kontrolách taxikářů. „Rovněž se zvýšil počet poctivých taxikářů, to nám alespoň ukazují čísla z našich interních kontrol. Taxi stanoviště stokorunových taxikářů zmizela ze Staroměstského náměstí,“ vyjmenovává primátorka. Zároveň připomíná, že se hlavní město podílelo na novele silničního zákona.

Naposledy sklidila Krnáčová kritiku za to, že se oprava pražských náplavek posunula na léto. Podniky v kobkách na sezonu neotevřou.

„Rekonstruuje se Václavské náměstí, Stromovka se výrazně proměnila, nové budou i náplavky, kde navíc vybudujeme bazén, který bude přímo zahloubený do Vltavy. Mezi městské části jsme rozdali nejvíce peněz v historii, konkrétně 22 miliard, z čehož šlo na investice 6 miliard. Proto vzniká a rekonstruuje se tolik škol a školek, parků a veřejných prostranství obecně.“ primátorka Adriana Krnáčová