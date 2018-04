Prostě to zařídíme je nesmyslné heslo. Krnáčová a spol. dostali zrcadlo, říká exprimátor Kasl

Pražská primátorka Adriana Krnáčová z ANO nebude v podzimních komunálních volbách obhajovat svůj post. Primátor podle ní nese odpovědnost za chyby druhých, v zastupitelstvu je ale jen jedním z hlasujících. „Je smutné, že se k tomu dopracovala až po více než třech letech,“ říká pražský exprimátor Jan Kasl, který byl hostem v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 11:48 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský exprimátor Jan Kasl (archivní foto) | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

„Sliby o tom, že to prostě uděláme, postavíme a zařídíme, byly nesmysl. Není to tak jednoduché,“ říká Jan Kasl, který byl pražským primátorem v letech 1998 až 2002.

Prostě to zařídíme je nesmyslné heslo. Krnáčová dostala zrcadlo, říká pražský exprimátor Jan Kasl

Byl to právě on, kdo se před posledními komunálními volbami dohodl s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, že povede pražskou kandidátku. „Po třech měsících jsem ale zjistil, že s touto partou to nejde. I Babiš pochopil, že si nepustí do týmu někoho, kdo není ochoten být jeho servilním obdivovatelem,“ vzpomíná.

„Adriana Krnáčová s Eliškou Kaplický a ještě jedním člověkem, který teď má být tím hlavním kandidátem (Patrik Nacher, pozn. red.), pak objížděli Prahu a vysmívali se všemu, jak to nefunguje a přitom by mohlo. To je krásné zrcadlo,“ dodává.

Krnáčová také v dopise spolustraníkům napsala, že v pražské politice jsou lidé, kteří nechtějí pracovat. „Nemyslím si to, ale z venku to možná nejde úplně posoudit. Ale problém je nedostatek výsledků,“ upozorňuje Kasl.

Kritizuje například kartu Lítačka, která nahradila problémovou opencard. „Je to ukázka zbytečného projektu. Do budoucna bude spousta jiných možností, jsou platby v telefonech nebo bankovní karty, které fungují třeba v Plzni,“ zdůrazňuje.

Zkušenost je nutná

Magistrátní politika je podle Kasla zcela jiný svět a je dobré mít předchozí zkušenost z komunální politiky a vhodné vzdělání. „Samozřejmě jsou lidé manažersky zdatní i neschopní, což je případ současného vedení,“ uvádí.

„Nemyslím si, že cestou jsou nové strany. Vzít zkušenost z malé městské části a rozšířit ji na celou Prahu nemusí vést k úspěchu,“ hodnotí Kasl uskupení Praha sobě. „V roce 1990 jsme byli všichni amatéři a museli se to učit. Ale dalo se to prominout. V roce 2018 už by ale primátora neměl dělat člověk z ulice, měl by do funkce dorůst,“ uzavírá.

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas