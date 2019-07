‚Život není spravedlivý, na podrazy jsem si již zvykla,' řekla Krnáčová k postu velvyslankyně v Řecku

Bývalá pražská primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová potvrdila pro iROZHLAS.cz, že nebude velvyslankyní v Řecku. O její nominaci na diplomatický post se v minulosti spekulovalo. Podle týdeníku Respekt vláda v pondělí schválila, že do Atén zamíří ředitel odboru států severní a východní Evropy (OSVE) na ministerstvu zahraničí Jakub Karfík. Praha 15:24 3. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Život není spravedlivý a na podrazy jsem si již zvykla,“ odpověděla Krnáčová v SMS na otázku, jak hodnotí, že měl být na post velvyslance vybraný někdo jiný a zda to považuje za férové. O tom, že do Atén by měla letět právě exprimátorka, se dlouhodobě spekulovalo.

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) to v květnu nevyloučil. „Jsou takové úvahy a je pravda, že projevila zájem,” řekl tehdy Novinkám. Také dodal, že Krnáčová hovoři několika cizími jazyky. „Na druhé straně hovoří spoustou jazyků. Zatím to není schválené. Je potřeba zjistit, jestli by měla šanci uspět,“ dodal.

V úterý to ale popřel s tím, že její jmenování nebylo nikdy na stole. „Byla to jen vaše spekulace. Velvyslance vybírá ministerstvo zahraničních věcí a vybráni byli kariérní diplomaté,“ uvedl premiér pro server.

Kariérní diplomat

Respekt v pondělí po jednání vlády uvedl, že na post řeckého velvyslance byl vybraný právě Karfík. „Vláda v pondělí podle informací Respektu rozhodla, že místo ní do Atén zamíří kariérní diplomat Jakub Karfík, nyní ředitel odboru států severní a východní Evropy,“ napsal server.

Sám ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zjištění ale nechtěl na dotaz redakce iROZHLAS.cz potvrdit. „Jedná se o neveřejnou informaci. Jména nových velvyslanců se zveřejňují až po udělení agrementu,“ uvedl pouze.

Redakce oslovila i Karfíka, na zaslané dotazy ale zatím nereagoval.