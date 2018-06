‚Na jeho rozvoji mi hodně záleží.‘ Krnáčovou zvolili do dozorčí rady pražského Výstaviště

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) zasedne v dozorčí radě firmy Výstaviště Praha. V úterý o tom rozhodli radní. Z funkce předsedy dozorčí rady firmy, která se stará o Výstaviště, nedávno rezignoval Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě) s tím, že rada přehlíží závažná pochybení představenstva. Krnáčová chce prověřit smlouvy a být detailně informována o dění ve firmě. Za výkon funkce nebude dostávat žádnou odměnu. Praha 12:39 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Výstaviště mi stejně jako celá přilehlá Stromovka přirostlo k srdci a na jeho rozvoji mi hodně záleží. Jsem ráda, že se nám celou tu revitalizaci povedlo nastartovat a už nyní je vidět, že se dostavují výsledky,“ uvedla primátorka.

Dodala, že s ohledem na nedávné dění ve firmě chce mít pod kontrolou rozvoj areálu a především mít možnost zrevidovat již uzavřené smlouvy a dohlédnout na budoucí. Na postupu se dohodla s Janem Wolfem (KDU-ČSL/Trojkoalice), do jehož gesce Výstaviště spadá.

Krnáčová o ambicích zasednou v dozorčí radě mluvila už dříve v květnu a v červnu pro server iROZHLAS.cz. „Je to jedna z variant, ale nejdříve budu chtít celou situaci diskutovat s kolegy. Uvidíme, jaké možnosti budou na stole,“ řekla před dvěma týdny.

Dříve v květnu také nevyloučila, že by se mohla postavit do čela společnosti. „Pokud bych měla pocit, že se nepostupuje tak rychle, jak by mělo, nevylučuju, že bych se té exekutivy ujala sama. To vše samozřejmě ale jen do voleb, rozhodně nemám ambici se usadit na Výstavišti natrvalo.“

Vyhnálkův kritický dopis

Bývalý předseda dozorčí rady Vyhnánek na funkci rezignoval poté, co radní nevyslyšeli jeho apel na to, aby se sešli a situaci ve firmě řešili. Představenstvo společnosti podle něj nedodržuje zákon. Bližší detaily sdělit nechtěl, bezprostřední problém se podle něj týká chystané akce PragueCon 2018.

„S ohledem na řadu výzev, kterým bude muset společnost v příštích týdnech a měsících čelit, považuji konečně za neudržitelné, aby se do jejího denního fungování jakýmkoli způsobem nadále vměšovala primátorka hlavního města Prahy. Její spoluodpovědnost za aktuální stav společnosti Výstaviště Praha je neoddiskutovatelná.“ z dopisu Pavla Vyhnánka

Vyhnánek v otevřeném dopisu radním sdělil, že nemůže působit v orgánu firmy, o jejíž stav nejeví zástupci hlavního města jakožto jediného akcionáře ani elementární zájem.

Podle Vyhnánka dozorčí rada ve fungování firmy nalezla pochybení, která nejde ignorovat. Jak uvedl v dopisu, souvisí podle něj s „neodolatelným nutkáním několika manažerů přihrávat veřejné zakázky svým kamarádům a spřáteleným firmám“.

Zastupitelské výbory pro kulturu a legislativu pražské radní předminulý týden vyzvaly, aby situaci řešili. Možnými pochybeními vedení Výstaviště se zřejmě bude zabývat i kontrolní výbor.

Situaci kolem Výstaviště, které je památkově chráněno, řeší Praha řadu let. Město se v roce 2012 vyvázalo z dlouhodobé a podle některých názorů nevýhodné nájemní smlouvy se společností Incheba.

Od začátku roku 2015 přešla správa pod městskou společnost Výstaviště Praha. Nedávno radní schválili rekonstrukci a dostavbu Lapidária, kde by měla být následně umístěna Slovanská epopej.

Areál u Stromovky vznikl v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Poškodila ho povodeň v roce 2002 a o šest let později požár Průmyslového paláce.