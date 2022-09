Řidič, který zavinil nehodu v Adršpachu, půjde do vězení. Byl v podmínce a nedodržoval zákaz řízení

Okresní soud v Náchodě ve středu poslal do vězení za dřívější skutek osmatřicetiletého recidivistu, který podle policie 22. srpna v Adršpachu na Náchodsku autem srazil a usmrtil dva chodce. Muž byl do letošního května v podmínce za smrt seniorky, kterou v roce 2016 také srazil autem. Ve zkušební době muž spáchal dalších pět deliktů, proto mu soud podmínku změnil na nepodmíněný trest. Uvedl to server iDnes.cz.

