Příliš mnoho turistů. Policie opět uzavřela silnice vedoucí do Adršpašsko-teplických skal

Kvůli velkému náporu turistů z Polska do skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku v sobotu policie v 10:30 znovu uzavřela silnici do Česka od hraničního přechodu Zdoňov. V tomto týdnu je to již počtvrté. Situace se opakuje už delší dobu a bude nutné ji systémově vyřešit, řekl mluvčí policie Aleš Brendl.

