Nápis „21. srpen FUJ“ z Adršpašských skal zmizel. Vyčistila ho zdarma parta místních horolezců

Skupina lezců z Adršpachu odstranila ze skalního masivu Milenci nápis odsuzující sovětskou okupaci z roku 1968. Trvalo jim to zhruba hodinu. Do sedmdesátimetrové výšky si s sebou vzali tlakovou soupravu a vodu. Na sto metrů vysoké skále se text odsuzující sovětskou okupaci z roku 1968 objevil před třemi týdny, viditelný byl z velké dálky. Hradec Králové 13:09 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na skalní útvar Milenci v Adršpašských skalách někdo napsal ‚21. srpen FUJ‘ | Zdroj: Policie ČR

V Adršpašských skalách běžný den. Na skalní okruh míří i na sklonku hlavní sezony tisíce turistů. Mezi nimi jsou ale tentokrát i čtyři horolezci.

Na kolečku si sebou podle jednoho z nich, Ondřeje Krecbacha, vezou všechno, co k vyčištění skály potřebují. „Aquapack, baterka, asi 50 litrů vody a uvidí se, jak to bude mýt,“ popisuje pro Český rozhlas Hradec Králové.

Příliš mnoho turistů. Policie opět uzavřela silnice vedoucí do Adršpašsko-teplických skal Číst článek

Jeden z lezců zůstává pod skálou, další tři čeká poměrně náročný výstup do zhruba 70metrové výšky. „Tak do půlhodiny tam jsme.“ „Tu vodu budeme tahat zhruba tak po deseti litrech, víc nevytáhnu,“ směje se jeden z lezců.

Podle Jiřího Nešpora to dělají dobrovolně bez nároku na jakýkoliv honorář. „Protože kolem toho začaly být vlny, které nám nejsou úplně příjemné a které jsou v podstatě zbytečné. Vzhledem ke vztahům mezi námi horolezci a ochranou přírody jsme se rozhodli, že ten nápis, který byl určený určitě k tomu, aby se spláchl deštěm, umyjeme a urychlíme to za přírodu.“

Po zhruba půlhodině jsou lezci u nápisu. Na lanech postupně nahoru vytahují vodu a začínají se samotným čištěním. Celá akce končí po zhruba hodině.

Nápis byl skutečně psaný křídou a podle Ondřeje Krecbacha šlo jeho odstranění podle plánu. „V pátek celou noc pršelo a teď to šlo omýt docela, dá se říct, jednoduše. Část byla opršená, ale část byla ještě vidět.“ Kartáč museli lezci použit pouze u čištění jediného písmena.

Práci horolezců sledoval také Petr Kuna ze správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Podle něj je dobré, že nápis je pryč. „Jsme rádi, že to zmizelo, nemělo to tu co dělat, takže je dobře, že to horolezci umyli.“

Policisté i tak věc stále prošetřují jako přečin poškození cizí věci a čekají na vyčíslení případné škody. Toho, kdo skálu popsal, zatím nenašli.