Škoda dál roste. Advokát s ‚estébákem‘ podle policie zpronevěřili přes 150 milionů korun

‚DO BASY BY SE MU ŠLO TĚŽKO‘

Není to poprvé, co se o někdejšího vysoce postaveného důstojníka Státní bezpečnosti Josefa Nevečeřala zajímá policie. V roce 2014 ho Obvodní soud pro Prahu 6 uznal vinným v případu, který se také týkal nemovitostí. Převodem bytu na manželku poškodil věřitele, kterému dlužil 660 tisíc korun. Soud ho potrestal roční podmínkou se zkušební lhůtou na tři roky. O dva roky později stál u soudu znovu za podvod a podle rozsudku měl nastoupit do vězení. Městský soud v Praze mu ale trest v roce 2018 zmírnil na podmínku. „Vzali jsme do úvahy i to, že by se mu těžko v třiasedmdesáti nastupovalo do basy,“ citoval tehdy server iDnes.cz zdůvodnění předsedy senátu Jaroslava Pytlouna.