‚Kancelář prezidenta republiky již nezastupuje.‘ Hrad ukončil spolupráci se Zemanovým advokátem

Advokát Marek Nespala už před soudem Kancelář prezidenta republiky zastupovat nebude. Pražský hrad mu totiž vypověděl smlouvu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí prezidenta Markéta Řeháková, podle které si hradní kancelář aktuálně přebírá spisy k jednotlivým případům. Za deset let spolupráce si advokát vydělal na soudních sporech bývalého prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků na téměř 21 milionů korun. Původní zpráva Praha 5:00 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Marek Nespala skončil na Hradě, kancelář již nezastupuje | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Kauza „Hitler je gentleman“, spory s bývalým Zemanovým poradcem Zdeňkem Šarapatkou, lékařkou Džamilou Stehlíkovou, Ústřední vojenskou nemocnicí či médii. Ve všech těchto případech zastupoval exprezidenta Miloše Zemana a hradní kancelář advokát Marek Nespala.

Jeho působení na Hradě ale skončilo, nová prezidentská kancelář s ním totiž v minulém týdnu rozvázala spolupráci. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila Markéta Řeháková, mluvčí prezidenta Petra Pavla.

„Potvrzujeme, že k datu 13. 4. byla vypovězena rámcová smlouva na právní služby, které Advokátní kancelář Nespala poskytovala Kanceláři prezidenta republiky,“ uvedla Řeháková s tím, že Hrad již Nespala v žádném sporu nezastupuje.

Současně podotkla, že prezidentská kancelář si postupně od advokátní kanceláře přebírá veškerý spisový materiál k jednotlivým případům a soudním sporům.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval advokáta Nespalu. Ten se ale odmítl k věci vyjádřit. „Ke vzniku, změnám či ukončování právní služby v rámci klientských vztahů se zásadně nevyjadřuji,“ reagoval stručně.

Hradní advokát

Nespala spolupracoval s Hradem už od dob prezidentství Václava Klause, tehdy ještě jako jeden ze společníků advokátní kanceláře Pejchal Nespala, která s Kanceláří prezidenta republiky uzavřela smlouvu na poskytování právních služeb už v roce 2006.

V době nástupu Miloše Zemana už vlastnil celou advokátní kancelář Nespala sám a kontraktem z roku 2013 si zajistil pokračování lukrativní zakázky. Díky ní si za deset let práce pro Zemana a jeho spolupracovníky přišel na téměř 21 milionů korun, jak už dříve informoval iROZHLAS.cz.

Díky kontraktu jej bylo možné vidět v celé řadě Zemanových kauz. Hned v roce 2014 zastupoval Hrad ve sporu s právníkem Pavlem Hasenkopfem, o rok později pak řešil i spor s vnučkou Ferdinanda Peroutky Terezií Kaslovou v tzv. kauze „Hitler je Gentleman“.

Bylo jej ale možné vidět i u soudu s uměleckou skupinou Ztohoven, která vyvěsila na Hradě červené trenýrky či v případě soudního sporu o výroky o prezidentově zdraví s psychiatričkou Džamilou Stehlíkovou.

Medializovaný byl také případ žaloby Zděňka Šarapatky. Ačkoliv šlo (po zásahu Ústavního soudu) o soukromý spor Miloše Zemana, Nespala inkasoval peníze z prezidentské kanceláře. Po kritice nakonec těsně před koncem Zemanova mandátu peníze hradní kanceláři vrátil.

Široké zadání

Spolupráci Hradu a Nespaly dlouhodobě kritizovaly také protikorupční organizace. Ty poukazovaly na široké zadání smlouvy, které umožňovalo advokátovi naúčtovat si prakticky cokoliv.

„Je to rámcová smlouva, která je velmi obecná. Může zahrnovat veškeré právní služby, které poskytuje advokát, a moc z ní nevyplývá, v jakém rozsahu, kvalitě a co přesně z toho plnění pak této kanceláři plyne. Od instituce typu Kanceláře prezidenta republiky bych si představoval trošku konkrétnější zadání,“ konstatoval už dříve právník Transparency International Petr Leyer.

Odborník na veřejné zakázky z organizace Datlab Jiří Skuhrovec pak poukazoval třeba i na skutečnost, že Hrad advokátní kancelář na poskytování právních služeb v roce 2013 nesoutěžil. Přitom muselo být podle něj jasné, že náklady stanovené širokou rámcovou smlouvou dříve či později přesáhnou hranici pro zakázky malého rozsahu. A na jinou výjimku ze zákona Hrad také nedosáhne.

„Ta smlouva by byla v pořádku na malé služby, v momentě, kdy se jedná o smlouvu, ze které se čerpá více než dva miliony korun, se to mělo soutěžit podle zákona,“ upozorňuje Skuhrovec s odvoláním na tehdy už platný zákon, který později nahradil zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2016.

Méně příkrý v závěrech je právník organizace Oživení Marek Zelenka, podle kterého se sice Pražský hrad s Advokátní kanceláří Nespala pohyboval v šedé zóně, k porušení zákona ale zřejmě nedošlo.

„Myslím, že (advokátní kancelář, pozn. red.) být soutěžená nemusela, byť v průběhu fakturace za celých těch více než deset let vzbuzuje pochybnosti, zda to celé nemělo být přesoutěženo. Je to taková šedá zóna zákona o zadávání veřejných zakázek, takže bych si nedovolil tvrdit, že Hrad zákon porušil,“ uzavřel Zelenka.

Prohlédněte si celou smlouvu mezi Kanceláří prezidenta republiky a Advokátní kanceláří Nespala i s dodatkem z roku 2014.