Právník, který uspěl se stížnosti na testy: Stát nemůže vlastním občanům zcela znemožnit návrat do vlasti

Městský soud v Praze vyhověl žalobě na část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech žádá před návratem z rizikových zemí negativní test na covid-19. Podle soudního senátu resort krok dostatečně nevysvětlil. „Podmiňovat návrat občanů tímto způsobem nelze. Musíte je nechat vstoupit na území země a až pak jim udělit nějaké povinnosti,“ řekl Radiožurnálu advokát Michal Šalamoun, který zastupoval iniciátorku stížnosti. Praha 20:17 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo podle soudu nedoložilo, zda nelze sledovaného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V Listině základních práv a svobod, která není opatřeními a nouzovým stavem nijak dotčena, je napsáno, že každý občan má právo svobodně vstoupit do vlasti. Stát ať si diskriminuje cizince, jak chce, a podmiňuje jim vstup, ale u vlastních občanů to dělat nelze,“ uvedl pro Radiožurnál Šalamoun. Podle něj je tak třeba občany nejdříve pustit na území vlasti a pak jim případně nařídit PCR test nebo karanténu.

Soud zrušil opatření o negativním testu před návratem do vlasti. Nebylo dostatečně vysvětlené Číst článek

Klientka advokáta se na soud obrátila kvůli tomu, že často jezdí za svými dětmi, které žijí v cizině, a opatření jí návštěvy komplikovalo. „Je to starší dáma se zkušenostmi s totalitou, a na tyto totalitní praktiky je tedy citlivá,“ vysvětlil Šalamoun.

„Ministerstvo to změnilo už čtyřikrát a tohle je už druhá žaloba. Po dvou týdnech to pak v podstatě stále měnili a dokola se vyhýbali soudnímu přezkumu a u první žaloby jim to vyšlo,“ dodal advokát. Soud dal resortu na přípravu vyváženějšího řešení, které by zohlednilo argumentaci v rozsudku, čas do pondělí 5. dubna

Nedostatečný základ

Soud konstatoval, nechce zlehčovat hrozby spojené s šířením covidu ani snahy exekutivy chránit lidské životy a zdraví. Zároveň však podotkl, že není třeba rezignovat na principy právního státu a není třeba omezovat návrat občanů do vlastní země.

„Ve výjimečných případech je možné tohle právo omezit, i z důvodu ochrany zdraví. Nicméně soud to vnímá tak, že to musí být zcela výjimečné opatření, které nemá alternativu,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu Jan Wintr, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Řešili tedy, jestli je test nezbytné opatření a jak reálně bránil návratu - například jak těžké je ho v konkrétní zemi získat, a nebo to, jestli se lidé směli vrátit, pokud byl pozitivní. Soud označil takto podmíněný návrat za znemožněný a uvedl, že zastavení šíření mutací do Česka lze dosáhnout jinak, například testováním až po návratu nebo nařízenou izolací či karanténou,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu Jan Wintr, odborník na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Hlavním důvodem, proč soud nakonec zmíněnou restrikci zrušil, bylo nedostatečně odůvodnění zásahu do Listiny práv a svobod ze strany resortu zdravotnictví. Ten také nedoložil, zda nelze stanoveného cíle dosáhnout mírnějšími prostředky.

„Ministerstvo se opírá o doporučení EU, ale to mělo ta přísná pravidla jen u návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem šíření mutací, a tady to plošně platilo i pro země s nižším rizikem. Nemělo tedy žádné podklady, o které se opíralo, a tudíž to nemá dostatečný základ,“ doplnil Wintr.