Kandidát na ministra pro legislativu Šalomoun: Chystám personální změny v Legislativní radě vlády

Kandidoval jako nestraník za Věci Veřejné a následně hájil Piráty u soudu. Řeč je o třebíčském advokátovi Michalu Šalomounovi. Ten nejspíš obsadí post ministerstva pro legislativu. Šalomoun už teď plánuje personální změny Legislativní rady vlády a také boj proti takzvaným legislativním zmetkům. „Chystám se personální složení Legislativní rady vlády obměnit tak, aby tam bylo více lidí z praxe," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:00 25. listopadu 2021

Piráti vás schválili jako nového ministra pro legislativu, jaké jsou vaše vize ohledně resortu?

Nejedná se o nově vzniklý úřad. Jde o funkci předsedy Legislativní rady vlády, v jejímž čele musí být člen vlády. Legislativní rada vlády funguje již přes 50 let. Jedná se o úřednický aparát, který je již vytvořen. Je spíše otázkou, zda v čele rady má stát někdo, kdo bude mít na starosti jenom legislativu, nebo se funkce předsedy Legislativní rady vlády jenom svěří nějakému jinému členovi vlády, například ministrovi spravedlnosti. Odborné hlasy říkají, že je vhodnější, aby to byl samostatný ministr. Ministr spravedlnosti je dost vytížen řízením složitého rezortu spravedlnosti, takže mu nezbývá příliš času ještě na řízení rady.

Budoucí ministr pro legislativu Šalomoun není členem strany, ale už dříve za Piráty kandidoval. Je advokátem se specializací na autorské právo v umění, externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Politické funkce v současnosti nezastává, v letech 2010 až 2014 byl jako nestraník zastupitelem Třebíče zvoleným za Věci veřejné.

Kdo vás oslovil, zda byste nechtěl dělat ministra pro legislativu? A proč jste nabídku přijal?

Oslovil mě Ivan Bartoš. Nabídku jsem přijal, protože se týká práva, kterým se zabývám celý profesní život.

V minulosti jste byl zastupitel v Třebíči jako nestraník za Věci Veřejné, tedy strany, jejíž praktiky Piráti kritizují. Nevadilo někomu z Pirátů vaše spojení s touto stranou?

Já jsem nebyl spojen s touto stranou. Nikdy jsem její vedení neviděl. Jako zastupitel jsem od této strany nepřijímal žádné úkoly nebo doporučení.

Jaké jsou vaše první zkušenosti s Pirátskou stranou? V roce 2016 jste je dokonce i zastupoval u soudu. Jak případ dopadl?

První zkušenosti byly již někdy v roce 2013, kdy mě oslovili poté, co jsem u Nejvyššího soudu vyhrál dva spory nad kolektivními správci. Věc, kterou uvádíte, se týkala trestního stíhání České pirátské strany, která byla obžalovaná z toho, že provozovala odkazovací server. Šlo o to, že Piráti měli kampaň: Odkaz není zločin. Což se dalo dovodit z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Případ po určité soudní peripetii doputoval zpět do přípravného řízení, ve kterém ho státní zástupce zastavil.

Byl byste třetí ministr za Piráty, s jedním má ale prezident Miloš Zeman problém. Může do toho podle vás mluvit?

Pan prezident může vznést výhrady. Pak záleží na premiérovi, zda bude nadále navrhovat kandidáta, vůči němuž pan prezident výhrady uplatnil. Pokud ale bude premiér na navrženém kandidátovi trvat, má ho dle Ústavy prezident jmenovat. Odpovědnost za vládu nese předseda vlády a nikoli prezident.

Hrozí za koalici v takovém případě podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu? Pokud by prezidentovi vadil pirátský kandidát Jan Lipavský, došlo by k jeho výměně, aby byla nová vláda jmenována co nejdříve?

Nevím, co je ve hře. To je o vztahu prezidenta a budoucího premiéra. Podání kompetenční žaloby je jednou z možností, jak tento konflikt řešit. To je otázka na budoucího premiéra.

Jaké jsou vaše vize nově vzniklého úřadu? Jak chcete, aby fungoval?

Jak už jsem uváděl, Legislativní rada vlády není žádný nový úřad. Mým cílem je, aby fungoval nadále a fungoval dobře. Je třeba provádět a dbát hodnocení dopadů regulace neboli RIA. Nepřinášet další legislativní zátěž. S každou přicházející změnou uvažovat, zda nelze některé povinnosti vůči státu vypustit. Dbát na jasné formulace a přehlednost členění právního předpisu. Zákony musí být čitelné pro každého, nejenom pro právníky.

Obměna vládní rady

Máte už představu, jak bude fungovat spolupráce s resortem spravedlnosti? Mluvil jste o tom s kandidátem na ministra Pavlem Blažkem?

Legislativní rada vlády posuzuje návrhy právních předpisů, které připravují všechna ministerstva, nejenom ministerstvo spravedlnosti. Takže s ministerstvem spravedlnosti bude obdobná spolupráce jako s jinými ministerstvy, když bude rada posuzovat jimi navrhovaný právní předpis. S Pavlem Blažkem jsem o tom prozatím nemluvil, ale nemyslím si, že bychom měli nějaký kompetenční spor.

Plánujete produkovat vlastní legislativu?

Základem mého ministerského působení bude řádné fungování rady, která je poradním orgánem při zákonodárné činnosti. Legislativní rada vlády vlastní legislativu neprodukuje, vyjadřuje se k legislativě vzniklé na jednotlivých ministerstvech.

Zmiňoval jste, že se chcete zaměřit na takzvané legislativní zmetky. Mohl byste být trochu konkrétnější, jaké zákony chcete upravit?

Legislativním zmetkem může být cokoli, co působí v praxi problémy. Současné nastavení fungování rady je v zásadě takové, že se vyjadřuje k návrhům zákonů, které připravují ministerstva. Takže se to týká zákonů, které bude legislativní rada posuzovat. U těchto návrhů je třeba jejich řádné posouzení z různých kritérií včetně hodnocení dopadů regulace.

A případně, co z pohledu legislativy chcete nastavit lépe? Týkalo by se to například i vládních proticovidových opatření, které byla ve většině případů rušena soudy pro nezákonnost.

Co z pohledu legislativy nastavit lépe, se teprve ukáže v praxi. Já se budu spoléhat na spolupracovníky a členy Legislativní rady vlády. Chystám se personální složení rady obměnit tak, aby tam bylo více lidí z praxe. Soudci v legislativní radě zastoupeni nejsou. Bude třeba změnit legislativu, aby se soudcům umožnila účastnit na Legislativní radě vlády. Myslím, že by to kvalitě legislativy prospělo. To se týká i proticovidových opatření, která bych chtěl také projednat. Tomu se současná vláda spíše vyhýbala.

V minulosti jste si také stěžoval na to, jak vypadá právní řád v České republice. Máte plán, jak celý soudní proces zrychlit?

Rychlost soudního procesu souvisí s organizací justice, to je kompetence ministerstva spravedlnosti. Mám ze své praxe postřehy, které by mohly ke zrychlení soudního procesu přispět. Pokud bude Legislativní rada vlády posuzovat nějaký návrh, který se bude zrychlením soudního procesu zabývat, rád je v této souvislosti s ostatními členy Legislativní rady vlády proberu.

Žaloby na vládní opatření

Zastupoval jste desítky klientů jako advokát, jak nyní řešíte přerušení advokátní praxe?

Oslovuji klienty a situaci jim vysvětluji. Domlouváme se na tom, kdo jednotlivé případy převezme. Pak bude následovat pozastavení činnosti podle našich stavovských předpisů v součinnosti s Českou advokátní komorou.

Je možné, že se během své funkce dostanete do situace, kdy svým rozhodnutím nahrajete svým bývalým klientům. Jak to budete řešit?

Nemyslím si, že by se to stalo. Obecně platí zákaz retroaktivity. To znamená, že právní předpis platí nejdříve od chvíle, kdy je přijat a nikoli zpětně. Pokud zastupuji nyní klienty a jsou podané nějaké žaloby, tak ty se budou posuzovat podle právní úpravy platné v té době. Pokud bych tak ovlivnil znění legislativy v budoucnu, nebudou se podle ní případy, kdy jsem podával žaloby, posuzovat.

Během své advokátní praxe jste také podával žaloby na protiepidemická opatření. Právě teď je ale budete kontrolovat. Proč jste žaloby podával? Nebylo v tu dobu důležitější, aby se opatření nastavila a země se tak dostala rychleji z pandemie?

Žaloby jsem nepodával za sebe, že bych chtěl vládu zlobit, nebo s ní hrát hru na chytrého. Šlo o to, že jsem jako advokát zastupoval klienty, kteří za mnou přišli, abych nějak řešil situaci, do které se kvůli opatřením vlády dostali. Jediným řešením jejich situace byly právě žaloby na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Nezpochybňují důležitost proticovidových opatření. Nicméně i ve vztahu k vládě a ostatním orgánům státní správy je třeba trvat na tom, aby vydávaná regulace byla v souladu se zákonem. Nesdílím názor, že účel světí prostředky. Vláda, případně ministerstvo zdravotnictví má možnost přijímat potřebná opatření, ale to jí nedovoluje jednat mimo zákon.