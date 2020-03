Náhrada škody by měla být v tak velkých a krizových situacích omezená, upozorňuje advokát Melzer

Vláda změnila právní základ opatření proti šíření koronaviru. Původně měla vládní opatření proti šíření koronaviru podobu usnesení vlády a odvolávala se na ustanovení krizového zákona. Už od středy ale omezení vydává mimořádným opatřením ministr zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Co na to říká advokát a docent z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Filip Melzer? Praha 7:02 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdné pražské ulice po vyhlášení nouzového stavu, jehož právní základ se od středy změní | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na změnu právního základu opatření reagovali někteří právníci, podle kterých se mění možnost žádat po státu náhradu škody. I podle Melzera se mění právní situace. „Jaký to bude ale mít konečný důsledek, to v tuto chvíli nelze říci,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zavíráme oči před skutečností místo toho, aby byla rychle nabídnuta novela existujícího práva, míní Filip Melzer

Upozorňuje také na to, že například prokázat, jaká by byla situace nebýt zásahu vlády, je věštěním z křišťálové koule – poškozený nebude moci dokázat nejenom výši náhrady škody, ale dokonce i to, zda mu nějaká škoda vznikla.

„Když se podíváme na krizový zákon, a srovnáte si to s úpravou v okolních státech, tak nic podobného nenajdete. Úprava u nás je extrémně široká,“ poukazuje Melzer na to, že ustanovení by stálo za to novelizovat, protože je mimořádně neefektivní.

Ohledně náhrady škody existuje podle něj mnoho důvodů, proč by měla být v masových, celostátních krizových situacích omezená.

„Mám dojem, že dnes řešení problému je zavírání očí před skutečností místo toho, aby byla rychle nabídnuta novela existujícího práva. A tím ten problém odkládáme a zvětšujeme,“ vysvětluje.

Smějí jet lidé na víkend na chatu? A musí nosit roušky i při jízdě autem? Poslechněte si celý rozhovor zde.