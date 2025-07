Advokáta obžalovaného z objednání vraždy už nehlídá ani náramek. Soud mu zmírnil náhradu vazby

Vlivný pardubický advokát Pavel Jelínek uspěl se žádostí, aby mu soud zmírnil podmínky pobytu na svobodě. Během červencového jednání tak Krajský soud v Hradci Králové zrušil opatření, že musí Jelínek nosit elektronický náramek. Ten měl hlídat jeho pohyb v případě, že by odcestoval do zahraničí. Místo náramku složil advokát nový písemný slib. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kateřina Jarkovská.

