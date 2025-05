Advokátka kritizuje přístup ministerstva k daru od Jiřikovského. ‚Kontrola měla proběhnout,‘ tvrdí

Tomáš Jiřikovský, který byl v roce 2017 odsouzen za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování se po propuštění rozhodl věnovat dar ministerstvu spravedlnosti. Nabídl mu zhruba třetinu svých bitcoinů. Ministerstvo dar přijalo a posléze bitcoiny vydražilo za téměř miliardu korun. Objevily se ale pochybnosti, zda Jiřikovský bitcoiny nezískal ilegální cestou. O problematickém daru mluvila s Lukášem Matoškou advokátka Veronika Civínová. Rozhovor Praha 19:49 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Jak vy vnímáte celou tu záležitost bitcoinu na ministerstvu spravedlnosti?

Já bych možná v první řadě předeslala, že bitcoin bývá občas opředen takovými fámami a různými relikty minulosti, v dnešní době už se na bitcoin díváme víceméně stejně jako na jakýkoliv jiný majetek a uplatňujeme vůči němu úplně stejná opatření. Je to stejné jako kdyby dárce daroval ministerstvu spravedlnosti třeba peníze nebo jiný majetek.

A co to znamená pro ten váš pohled? Konkrétně tedy na to, že ministerstvo spravedlnosti přijalo jednu miliardu v bitcoinech.

Na prevenci praní špinavých peněz v České republice se aplikuje AML zákon. To je zákon č. 253/2008, který dneska už prakticky po všech obchodnících vyžaduje, aby kontrolovali původ peněžních prostředků v případě transakcí.

Zajímavé je, že stát paradoxně není povinnou osobou, to znamená, že není výslovně řečeno, že stát by měl tu prevenci praní špinavých peněz provádět. Na druhou stranu při použití jednoho z klasických právních principů a minori ad maius, to znamená od menšího k většímu, by se dalo říct, že i pokud poslední obchodník s použitými věcmi musí provádět prevenci legalizaci výnosu z trestné činnosti, tak tím spíš by se takovou transakcí měl zabývat stát a ministerstvo.

Ačkoli samotný zákon to nepředepisuje, tak i vzhledem k ratingu České republiky, například FATF a dalšími mezinárodními organizacemi, které pravidelně hodnotí náš výkon v oblasti praní špinavých peněz nebo prevence praní špinavých peněz, by bylo přinejmenším vhodné a očekáváníhodné, aby resort spravedlnosti takovou transakci zkontroloval.

Chápu správně, že kdyby se jednalo o menší subjekt než o samotné ministerstvo spravedlnosti, který od takového člověka přijal tu jednu miliardu v bitcoinech, muselo by to projít kontrolou podle zákona, který jste zmínila. A touto kontrolou to v případě ministerstva spravedlnosti projít nemuselo?

Záleží vždy na konkrétních okolnostech obchodu, ale obecně drtivá většina transakcí, které se v České republice provádí, jsou předmětem kontroly z hlediska prevence praní špinavých peněz. Ať už na úrovni banky, která danou transakci zpracovává, nebo na úrovni jiných subjektů, které ty kontroly provádí.

Jednoznačně potom platí princip takzvaně comply or explain. Buďto je předmět peněz nebo majetku jasný, nebo musí být vysvětlitelný. A tady je právě otázka, jestli je ten původ vysvětlitelný, protože jasný nepochybně není. Samozřejmě se vždycky musí operovat s tím, že nevíme stoprocentně, jaký je původ peněz. Velmi těžko se dá zjistit původ každé konkrétní koruny, v tomhle případě původ každého konkrétního bitcoinu. Neměli bychom ale mít pochybnosti o legálním původu.

Obávám se, že tady právě nedošlo k tomu, co bychom mohli legitimně očekávat. Nějaká kontrola z hlediska prevence praní špinavých peněz tam měla proběhnout a přinejmenším nějaký protokolární záznam o té kontrole měl být proveden a měl by být potom zpětně dohledatelný.

Takže navzdory tomu, že ministr spravedlnosti pan Blažek ujišťuje, že všechno bylo ultralegální, je podle vás důvod k tomu, aby tady byly pochybnosti, protože nedošlo ke kontrole, že to nebyly vyprané peníze?

Pan ministr pravděpodobně kontroloval ten postup s finančním analytickým úřadem a těžko říct, jakou dokumentaci přesně v té transakci vyhotovili, takže teoreticky je možné, že taková dokumentace existuje. Já jsem ji každopádně neviděla nebo nebyla zatím publikována.

A z těch pravidel, která obecně platí, vychází, že by měl existovat nějaký papír, nějaká dokumentace k tomu, jakým způsobem dárce k těm penězům přišel a za jakým účelem a z jakého důvodu je tedy daruje.

Co je tím jeho cílem, co jeho úmyslem? Zvlášť právě specificky ve vztahu ke státu, kde existuje nějaká politická expozice a nějaký vztah k možným korupčním jednání.

Jak se díváte na to odůvodnění ze strany pana ministra, že kdyby se ukázalo, že navzdory jeho předpokladům tyto bitcoiny přece jenom pocházely z trestné činnosti, tak by je stát stejně zkonfiskoval, takže by to vyšlo nastejno?

Technicky na tom určitě něco pravdy bude. Ano, nelegální peníze by měly nakonec skončit u státu. Na druhou stranu jsou klíčové také okolnosti a dopad toho konkrétního obchodu.

Protože je rozdíl mezi zabavením peněz, které navíc má i nějaký preventivní dopad na celou společnost a darováním, které potom resort oslavuje. Jako, že konečně dostali nějaký dar a děkují hodnému dárci, který prostředky poskytnul. Takže ačkoli ten výsledek může být obdobný, tak přinejmenším ta zpráva veřejnosti je výrazně odlišná.