Advokátka okradla seniora s Alzheimerovou chorobou o majetek za miliony, dostala šest a půl roku vězení

Advokátka Michaela Salačová, která podle obžaloby připravila umírajícího seniora o majetek v hodnotě desítek milionů korun, půjde do vězení na 6,5 roku. Trest jí v pondělí z původních osmi let snížil odvolací Vrchní soud v Praze. Salačová také podle rozsudku nesmí deset let působit v advokacii. Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.

Praha 16:17 26. března 2018