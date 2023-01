Bez kárného provinění. Profesní komora uzavřela případ střetu zájmů advokáta z kauzy Dozimetr

Jančovičova role v kauze Dozimetr

Kriminalisté zdokumentovali údajný úplatek 1,5 milionu korun, aby firmě Uniprog Solutions zůstaly zakázky pražského dopravního podniku. Začalo to v srpnu 2020, když se tehdejší ekonomický náměstek DPP Matej Augustín dozvěděl, že zmíněná firma má s dopravním podnikem uzavřeno patnáct smluv za celkem 478 milionů korun.

Augustín se s dalšími obviněnými – podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Pavlem Kosem – začali domlouvat, jak přimět ke spolupráci člena představenstva firmy Maroše Jančoviče.

V jednom z telefonních hovorů z 27. října 2020, které kriminalisté zachytili a nahráli, referuje Dovhomilja o schůzce s Jančovičem. „Hele, já jsem mu ve své podstatě řekl, že má jako tři řešení, všechny jsem mu to pojmenoval, a on se mě ptal, který preferuju. Tak jsem mu říkal, že je pro mě nejlepší vypovědět mu smlouvu a dělat si to sám. Tak na mě tak koukal, říkal ‚no, to já se půjdu radši domluvit s Michalem teda‘. No takže teda byla to varianta 1. Varianta 2 byla, že tam část těch věcí uděláme pod tou jeho smlouvou, a varianta 3, že po nás hodí nějakým batohem,“ popisuje schůzku Dovhomilja.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu si varianty přeložili takto: první varianta znamenala hrozbu, že Uniprog Solutions o zakázky v DPP úplně přijde, podle druhé varianty by její smlouvy převzala jiná firma, které by společnost Uniprog jako její poddodavatel platila. A podle třetí: že Jančovič zaplatí Michalu Redlovi. Slovy členů skupiny „hodí po něm batohem“. Právě tohle řešení si podle kriminalistů si nakonec Jančovič vybral třetí řešení – měl zaplatit 1,5 milionu korun, aby pro podnik mohl dál pracovat.