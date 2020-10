Profesní komory řeší, jak koncipientům a poradcům umožnit zkoušky na dálku. Nepočítaly s druhou vlnou

Aby mohli vykonávat své povolání, musí složit profesní zkoušky. Těch se ale momentálně nemohou zúčastnit, protože je vláda mimořádnými opatřeními zakázala. Řeč je o advokátech a daňových poradcích. Jejich profesní komory začaly nyní řešit, jak by se mohly zkoušky uskutečnit online. „Vláda nám říkala, že pan Babiš s druhou vlnou vlastně nepočítá. Proto jsme spoléhali na prezenční formu,“ řekl tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil. Praha 6:00 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalifikační zkouška daňových poradců se skládá ze dvou písemných částí a jedné ústní | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vládní nařízení z minulého týdne prezenční zkoušky zakázalo úplně, nehledě na počet osob. „Zakazují se kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,“ stojí mimo jiné v usnesení.

Kvalifikační zkoušky Advokátní zkoušky se skládají ze tří složek. Kromě písemného testu jde o písemnou a ústní část. Ta se koná před pětičlenným senátem. Uchazeč také musí prokázat právní vzdělání a tříletou praxi jako advokátní koncipient. Kvalifikační zkoušky daňových poradců se konají dvakrát ročně a mají dvě písemné a jednu ústní část. Každá z písemných částí trvá pět hodin a zkoušení mohou využít téměř jakoukoli literaturu.

Výjimku mají zkoušky na vysokých školách. „Upozorňujeme, že pro vysoké školy platí speciální výjimka: omezení prezenčních zkoušek na 10 osob,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Advokátní koncipienti se tak – stejně jako na jaře – ocitli v nejistotě, kdy přezkoušení proběhnou a kdy začnou dělat svou práci. Upozorňují zároveň na to, že se musí učit několik týdnů dopředu a opětovné zrušení zkoušek je pro ně komplikace.

„Na zkoušky jsem si musel vybrat celou dovolenou, ale někteří museli rozvázat i pracovní poměr, aby se mohli učit. Na to komora ale vůbec nemyslí,“ posteskl si pro iROZHLAS.cz jeden z uchazečů, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho totožnost zná.

Podle něj Česká advokátní komora (ČAK) při řešení problému zaspala. „Měli šest měsíců na to, aby něco udělali, ale neudělalo se nic.“

Distanční podoba zkoušek?

Místopředseda advokátní komory Radim Miketa ujišťuje, že nyní pracují na tom, jak zkoušky zvládnout na dálku. Konkrétní podoba ale zatím není jistá.

„Uchazeč by asi musel dojet do zkušební místnosti a máme úvahu, že jeden člen ze zkušební komise by s ním jednal a ostatní zkušební komisaři by byli online,“ nastínil pro iROZHLAS.cz s tím, že příští úterý by o tom mělo jednat představenstvo komory.

Poslanci prodloužili nouzový stav do 20. listopadu. Odhlasovali také pět tisíc pro důchodce Číst článek

Kdy by se o distanční formě mohlo rozhodnout, nedokázal upřesnit.

Redakce oslovila ministerstvo zdravotnictví s dotazem, zda v tomto případě plánuje zavést nějaké výjimky. Mluvčí resortu Jan Brodský to ale odmítl. „Vzhledem k současné epidemické situaci se aktuálně neplánují výjimky v omezení v konání zkoušek s výjimkou zkoušek pro zdravotnické pracovníky,“ napsal.

Technologie v angličtině

V podobné situaci jako advokátní koncipienti jsou i zájemci o práci daňových poradců.

„Už v březnu nám to zrušili těsně před zkouškami – odsunuli je na srpen. A pokud tehdy uchazeč nesplnil nějakou část zkoušky, říjnového termínu se kvůli lhůtě tří měsíců nemohl zúčastnit. Další termín je v prosinci, ale nikdo neví, co bude,“ upozornil jeden ze zájemců o zkoušky, který si rovněž nepřál být jmenován.

Komora daňových poradců o možné distanční formě zkoušek začíná teprve diskutovat.

„Uvažujeme o tom, jak to udělat distančně, ale je to velká výzva s ohledem na identifikaci lidí,“ řekl serveru iROZHLAS.cz tajemník Radek Neužil. „Máme nějaké zkušenosti ze zahraničí, kde přechází na profesionální technologické řešení s umělou inteligencí. Problém je ten, že jsou všechny tyto technologie v angličtině.“

Nezbývá nám nic jiného než se zavřít a doufat, že to za tři týdny zabere, míní biochemik Konvalinka Číst článek

Kdy by se forma zkoušek mohla změnit, nevěděl. „Žijeme v naději, že se to podaří udělat. Vláda nám říkala, že pan Babiš s druhou vlnou vlastně nepočítá, v létě se uvolnily všechny restrikce a vypadalo to na růžové zítřky. Počítali jsme tedy s tím, že se zkoušky vrátí do prezenčního normálu,“ dodal Neužil s tím, že předepsané lhůty pro výkon všech částí zkoušek zatím měnit nebudou.

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) tento týden požádala o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince, poslanci ale nakonec v pátek souhlasili jen s 20. listopadem.

Prodloužení lhůty

Změna se chystá i pro pojišťovací zprostředkovatele. Skupina poslanců předložila sněmovně novelu zákona, kterou by se jim termín pro vykonání zkoušky posunul o půl roku. Podle současné právní úpravy je totiž musí složit do 1. prosince.

„Musíme ten termín prodloužit, aby nepřišly tisíce lidí o práci. Momentálně to není kde vykonat, protože se přezkoušení dělá prezenčně. Podle této novely by měli pojišťovací zprostředkovatelé čas až do 1. června 2021,“ řekla serveru iROZHLAS.cz poslankyně a jedna z předkladatelů novely Věra Kovářová (STAN).