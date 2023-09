Kontroverzní výroky německé AfD čeští politici odmítají. ‚Jinak se s nimi shodneme,‘ zní však z SPD

Erika Steinbachová

Bývalá dlouholetá poslankyně za křesťanskodemokratickou CDU ze strany vystoupila, radikalizovala se a v loňském roce vstoupila do AfD. „Je to dcera nacistického důstojníka narozená v okupovaném Polsku a bohužel tento osud nikdy nepřekousla. Posledních několik let zůstává mimo demokratické spektrum německé politiky,“ popsal ji historik Pešek.