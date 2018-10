Zdravotní stav vojáků, kteří podstoupili operace v Afghánistánu, se lepší. Vrátit by se mohli do konce týdne

Zdravotní stav dvou českých vojáků, kteří byli během posledního týdne zraněni v Afghánistánu, se zlepšuje. Do České republiky by mohli být přepraveni do konce týdne. Posoudí to tým lékařů, kteří letí do Afghánistánu. Řekl to ve středu zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský. Otázku pohřbu padlého Tomáše Procházky armáda řeší s rodinou, řekl ředitel speciálních sil Pavel Kolář.

