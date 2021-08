Unesení tlumočníka dokazuje, že afghánským spolupracovníkům hrozí nebezpečí, říká veterán

Z afghánského Kábulu, který padl do rukou hnutí Tálibán, prchají nejen odpůrci radikálního hnutí, ale také diplomaté a bývalí spolupracovníci západních armád. Chaosu v záchranných akcích bylo možné předejít, myslí si afghánský veterán Lumír Němec z bývalého Útvaru speciálních operací Vojenské policie předejít. „Od roku 2017 s tím mohla vláda něco dělat. Nic ale nebylo činěno,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:09 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velitel SOG – speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie a exčlen Útvaru rychlého nasazení (URNA) Policie ČR Lumír Němec | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Dopoledne jste dával na svůj facebook informaci spolku Vlčí máky, že jednoho z tlumočníků, který v minulosti spolupracoval s českou armádou, ozbrojenci z Tálibánu unesli. Odpoledne spolek Vlčí máky dodal, že na přímluvu příbuzných a sousedů ho ozbrojenci zbitého propustili. Máte nějaké další aktuální informace o jeho osudu?

Ano, to co jste řekl, to přesně souhlasí. On byl ráno vyvlečen, ztlučen, a pak jeho otec aktivoval veškeré sousedy, kteří došli na policejní stanici a Tálibánci z nějakého důvodu – jestli se báli té masy lidí nebo jestli je přesvědčili – toho tlumočníka propustili. Ten tlumočník je v současné době na útěku a my se ho snažíme dostat na bezpečné místo, odkud by mohl být evakuován, protože byl dnes (v pondělí, pozn. red.) zařazen do toho programu.

Na tom je nejsmutnější, že ještě včera, kdy byl kontaktován někým z Čech a vyzván, aby dal údaje o své rodině, mu bylo po deseti minutách řečeno, že do programu nebyl zařazen. Takže k celému tomuto incidentu nemuselo dojít, kdyby to jednání nebylo tak chaotické, kdyby to bylo organizované. Mohli jsme těmto minimálně psychickým ztrátám předejít. Doufám a věřím tomu, že on i několik dalších lidí, se kterými komunikujeme v Kábulu a které se snažíme dostat na bezpečné místo, budou osloveni a bude jim umožněna evakuace do České republiky.

Vy jste opakovaně kritizovali české politiky, že všechno postupuje pomalu a chaoticky, na druhé straně premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr obrany tvrdí, že vláda konala a koná a jenom z bezpečnostních důvodů není možné o tom informovat. Máte důvěru, že opravdu vláda, pan premiér a ministr obrany konají?

Myslím si, že co jsem řekl tady na úvod jasně ukazuje, jakým způsobem vláda koná, a nemám k ní důvěru, protože na to měla dostatek času. Vlastně od roku 2017 s tím mohla něco dělat, někdy v roce 2018 paní Jana Černochová interpelovala tehdy ministra Hamáčka, jakým způsobem se vláda postará o české tlumočníky, co pro ně udělá, a Hamáček se opět odvolal na režim utajení a nic v tom dál nebylo činěno. Až teď někdy v červenci vláda přijala usnesení, kde se mluvilo o tom, že jim bude nabídnuta finanční pomoc a části azyl, ale finanční pomoc nic neřeší a ten azyl by měl být nabídnut všem těm lidem, kteří nám pomáhali.

Tady bych chtěl jenom připomenout, že za těch dvacet let přišlo do Evropy z Afghánistánu mnoho lidí, kterým byl nabídnut azyl, a to byli lidé, kteří skutečně jen utíkali před válkou. Ale ti lidé, kteří bojovali, spolupracovali s koaličními jednotkami a snažili se systém změnit, ty tam dneska necháme na holičkách. Já to vnímám jako zradu a podraz na lidi, kteří nám věřili a důvěřovali.

Vrátím se k osudu bývalých spolupracovníků české armády v Afghánistánu. Vy v posledních týdnech stále opakujete, že pokud tam zůstanou, tak je Tálibán zabije. Je to opravdu tak jednoznačné? Není možné, že v rámci hladšího předání moci – v zájmu toho, aby nový režim byl uznán v zahraničí – Tálibán nebude tak krutý?

Já vám na to odpovím dvěma příklady. Jsou známé případy, kdy Tálibán už bývalé spolupracovníky koaličních sil skutečně popravil. Jednalo se například o Američana, kterého popravili, když vyjel se svojí rodinou ven. Teď naposledy jsem zachytil zprávy, že postříleli v Kandaháru spolupracovníky Američanů.

A jenom ten příklad z dnešního rána, kdy Tálibán vstoupil do Kábulu a ve velmi krátké době si přišel pro jednoho tlumočníka, o kterém věděl, že spolupracoval s českou armádou, si myslím, že jasně ukazuje, jakým směrem se asi Tálibán chce ubírat a jak s těmi lidmi bude jednat a že to, co tady už dva měsíce říkám, se s největší pravděpodobností vyplní. Hrozně rád bych se mýlil, chtěl bych, aby ti lidé byli v pořádku a žili v míru, ale myslím, že k tomu nedojde.

